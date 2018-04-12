主奴合約》女大生好奇淪SM性奴 受迫天橋上嘿咻

示意圖（達志影像/shutterstock提供）

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中時電子報

一名女大生在少不更事的情形下，加入到一個SM的性虐社團，並與該社團的主人簽下「賣身契」，此後女大生在不得已的情況下，忍受被性侵、自拍「DIY」手淫影片，供「主人」PO網供其他社團成員欣賞，這名女大生身心俱疲，在長期不堪受辱下，將事情告訴所就讀的學校，學校也認為不可思議，協助女大生報警，整個淪為「性奴」的事情才被曝光。

據《蘋果》即時新聞報導，男子以手機、相機偷拍女大生SM過程，男子充當主人、女大生全裸當性奴，當寵物狗爬行，還用按摩棒等性虐，男子還拍照上傳到社團供同好觀賞。被害女子控訴，她在男子住處被強逼口交，隔日又遭性侵，也曾被帶到一家購物中心廁所內性侵，甚至深夜在天橋上性侵。

這名女大生因又害怕SM照片被公布，擔心親友發現，因此長期都是忍辱配合。

檢警調查，這名愛好SM的男子，是在網路上成立SM調教社團，吸引1名年僅19歲好奇的女大學生加入社團，在這名男子的慫恿下，女大生竟和他雙方立下「主奴合約」，女大生接受男子SM並嘿咻3次。

後來，這名男子被傳訊到案，他坦承曾與女子發生性關係，也在對方同意下進行性虐，也有傳訊息給她而發生嘿咻。法院日前做出判決，因男子有思覺失調症，且已賠償獲被害女大生獲和解，依強制性交4罪各1年8個月，散布猥褻影像罪3月，強制罪3個月，緩刑5年。

(中時電子報)

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