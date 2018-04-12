黨內互打！賴正庸批民進黨初選民調不公　將按鈴申告

2018年04月12日 01:44 中時 張穎齊

民進黨基隆市黨部10日公布安樂區民調結果，由現任市議員洪森永、陳志成，及新人張之豪獲得提名，而落選的賴正庸則質疑數據有誤，並向黨部提出申訴，而賴也在11日晚間11時許發新聞稿表示，不滿加權算法是「1個年輕人等於8個老人」，揚言12日公布數據，並前往基隆地檢署按鈴申告。

民進黨基隆市安樂區議員初選民調結果公布，由成績0.3592的洪森永、0.2414的張之豪，0.2288的陳志成拿下3個提名名額，賴正庸則以0.1705出局。

「初選過程都沒有事先向參選人說明性別年齡加權的規則！」賴正庸表示，他向市黨部去函查證後，發現居然相同一通民調電話，加權後分數差距竟達8倍，根據趨勢民調顯示，20–24歲男性加權4.46、70歲以上男性加權0.59，20–24歲女性4.08、70歲以上女性加權0.54。根本是「1個年輕人等於8個老人！票票不等值！」。

賴正庸還說，近期有收到民眾提供的檢舉黑函，指控民進黨安樂區市議員初選不公，他12日上午11時將在自己的服務處舉行記者會，公布民進黨基隆市黨部提供的各年齡層完整加權數據，並在會後前往基隆地檢署按鈴申告違反選罷法及加重毀謗，要求檢警介入調查，於最短時間內揪出元兇，以端正選風

(中時)