小內、KAT-TUN、酷奇 手機中學開講 學生發問犀利忙接招

2018年04月12日 02:12 時報周刊 溫博鈞

打開智慧型手機就能上學，而且免費聽明星老師講課？這樣的好康就在「私立智慧型手機中學」網站免費看。

日本電信業者SOFTBANK特別推出專屬網站，並找來傑尼斯偶像KAT-TUN、資深諧星主持人內村光良、傳奇投資家崛江貴文、高中生流行教主藤田nicole、話題名媛葉姊妹等重量級明星擔任講師，和學生們分享在別處學不到的人生故事。

SOFTBANK作為日本電信業領導品牌，期盼國中生能透過智慧型手機，拓展自已的視野，學習「學校無法學到的事」，罕見地採「直立式影片」製作方式，邀各方名人開講，內容不同於長年由上戶彩主演「白戶家」系列廣告的無釐頭，提供讓各年齡用戶都會感到受益良多的講座。

首波超豪華講師陣容，包括上屆《紅白歌合戰》總主持、知名諧星暨節目主持人「小內」內村光良擔任教務主任，分享年輕時的電影導演之夢，簡單易懂的內容聽得學生們興致勃勃。

另外，傑尼斯偶像團體KAT-TUN3人更穿上筆直西裝當起老師講課。成軍18年，團員3度退團、講授道德課「不屈論～任何時候都想活在極限裡」。休息過一陣子的該團今年再復活，並接受學生「是否考慮增加團員？」等犀利詢問，種種難得聽到的心路歷程,在片中皆毫無保留侃侃而談，影片更貼心提供繁體中文字幕。

另外還有剛在台灣舉行了藝術展的搞笑藝人「野性爆彈」成員酷奇先生也加入講師陣容，以工藝為題分享發揮自己藝術天份進而開拓藝術家之路的心境。今後也將會陸陸續續邀請到令人意想不到的講師來開講，精彩可期。

網址：https://www.softbank.jp/mobile/special/sumaho-chugaku/

(時報周刊)