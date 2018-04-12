補時哨音尤文斷魂 C羅破門皇馬驚險晉4

2018年04月12日 05:30 中時電子報 李弘斌 ／綜合報導 ／綜合報導

C羅主罰12碼球精準踢進球門右上死角，門將史薛斯尼撲救不及。（美聯社）

歐洲足球冠軍聯賽12日又出現戲劇化好戲，首回合主場0比3敗北的義甲冠軍尤文圖斯，次回合銜命出征西班牙，前60分鐘竟以3比0領先主隊皇家馬德里。未料全場最後補時階段英籍裁判奧利佛（ Michael Oliver）吹判12碼球，尤文門神布馮（Gianluigi Buffon）因抗議遭紅牌罰下，C.羅納多（Cristiano Ronaldo）則冷靜操刀破門，帶領皇馬以兩回合總比分4比3驚險挺進4強。

C羅跨季連11場歐冠進球，續創賽史新猷，也讓皇馬保住3連霸的希望。同日德甲巨人拜仁慕尼黑主場0比0戰平塞維亞，以兩回合總比分2比1晉級，加上前日出線的義甲AS羅馬、英超利物浦，將抽籤決定4強對戰組合。

C羅踢進12碼球後興奮地脫衣慶祝。（路透）

尤文門神布馮（右二）因抗議動作過大，遭英籍裁判奧利佛以直接紅牌罰下。（美聯社）

皇馬首回合客場3球大勝，次回合主場理應勝券在握，但隊長拉莫斯（Sergio Ramos）因累積黃牌禁賽，他在中後衛位置的頭號備胎納丘（Nacho Fernandez）又因傷缺陣，讓皇馬後場空防拉起警報。

果不其然，開賽僅80秒，尤文就發動閃電快攻，由凱迪拉（Sami Khedira）右路吊中，助攻克羅埃西亞邊鋒曼祖基奇（Mario Mandzukic）頭槌破門。第37分鐘，曼祖基奇再度以身高優勢力壓皇馬後衛，把林區史泰納（Stephan Lichtsteiner）的右路吊中球頂進皇馬大門，上半場尤文2比0領先。

尤文食髓知味，第60分鐘巴西右邊鋒柯斯塔（Douglas Costa）右路吊中，防守中場馬圖伊迪（Blaise Matuidi ）突入禁區搶點，皇馬門將納瓦斯（Keylor Navas）竟然沒把球接牢，讓馬圖伊迪兵不血刃攻入第3球，兩回合總比分扯平。

尤文接著轉為以守為攻，先求穩守，不惜將比賽拖入延長賽，眼看補時的3分鐘只剩半分鐘不到，尤文後衛貝納提亞（Medhi Benatia）在禁區內拚搶時踢倒皇馬的瓦茲奎茲（Lucas Vazquez），奧利佛吹判12碼極刑，戲劇性決定比賽勝負。

奧利佛的哨音讓布馮抓狂，上前抗議還與裁判有身體接觸，被奧利佛直接亮紅牌罰下。尤文換上波蘭門將史薛斯尼（Wojciech Szczesny），面對C羅罰進右上死角的勁射只能望球興嘆。C羅破門後脫衣慶祝，皇馬也連8年晉級歐冠4強，上季亞軍尤文圖斯的奇蹟逆轉功虧一簣，慘遭淘汰。

(中時電子報)