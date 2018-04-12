C羅建功脫衣 坦承罰踢前「會緊張」

C羅踢進12碼球後興奮地脫衣慶祝。（路透）

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中時電子報
／綜合報導
C羅操刀12碼之前，先小心翼翼的把球放在罰球點上。（路透）

「世界足球先生」C.羅納多（Cristiano Ronaldo）今天又當英雄了，這位葡萄牙球星在終場前的混亂情況下，冷靜罰進讓皇家馬德里驚險晉級歐冠4強的關鍵12碼球。C羅興奮的脫衣慶祝，卻也坦承在罰球之前也會緊張。

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「在主罰12碼之前的幾分鐘，感覺好像永遠那麼久，」C羅賽後接受電視台訪問時表示，「當時我的心跳加速，但我讓自己冷靜下來，因為我知道這是決定性的一球。感謝上帝我踢進了，也讓我們晉級。」

即使強如C羅也會緊張，因為當時情況非常混亂，判決讓尤文球員群情激憤，門將布馮（Gianluigi Buffon）還因抗議被紅牌罰下，尤文換上替補門將史薛斯尼（Wojciech Szczesny），等到C羅要主罰時，已經是5分鐘後了。

另一方面，皇馬此役實在踢得不好，開賽60分鐘竟於主場0比3落後尤文。好不容易補時階段拿到12碼球，踢進就晉級，但萬一失手，即使進入延長賽有10打11的人數優勢，不過氣勢消長，勝負還很難說。

「球是圓的，我們很高興能夠晉級，但也得承認確實踢得不好，給我們上了一課，」C羅說：「這是一場非常辛苦的比賽，也提醒我們在足球比賽沒有捷徑，你必須奮戰到最後一刻。今天皇馬應該進更多球，但布馮和他的隊友們守得很好。」

(中時電子報)

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