影》贏巴薩太爽 羅馬主席跳進噴泉古蹟被罰錢

2018年04月12日 07:01 中時電子報 李弘斌 ／綜合報導 ／綜合報導

#Roma president, James Pallotta, throwing himself in the fountain of Piazza del Popolo with fans going crazy 😂 pic.twitter.com/ErY9rzZuJJ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) 2018年4月10日

義甲AS羅馬扭轉首回合1比4慘敗劣勢，在主場3比0完勝西甲豪門巴塞隆納，晉級4強，是本季歐洲足球冠軍聯賽最戲劇性的一幕。也因為贏巴薩太爽，羅馬主席帕洛塔（James Pallotta）在球迷的鼓譟下，竟忘情跳進羅馬人民廣場著名的噴泉古蹟，被市府處以500歐元的罰款。

「我們已經談過了，他為此道歉，」羅馬市長拉吉（Virginia Raggi）說：「他當時太興奮了才會這樣，但也了解必須做好榜樣的重要性。當然他已經把罰款繳清了。」

來自波士頓的帕洛塔，是2011年買下羅馬隊的美國團隊成員之一，他同時也是NBA波士頓塞爾提克隊的小股東。

其實帕洛塔不是特地去找市長繳罰單，而是兩人本來就已敲定碰面行程。AS羅馬正籌畫興建以羅馬競技場為設計概念的新球場，儘管球場將是私人所有，但各項證照和施工許可都還要市府點頭同意，這張罰單是一定得繳的。

(中時電子報)