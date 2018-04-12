4月12日三報頭條要聞

2018年04月12日 07:23 中時電子報 綜合報導

◎中國時報

國銀就是攻不進馬來西亞？國泰金控11日一早重訊公告，子公司國泰世華銀行與國泰人壽共同收購加拿大豐業銀行馬來西亞子行The Bank of Nova Scotia Berhad的100％股權一案，因在合約約定期限之內無法完成，所以各方同意終止合約，即此收購案確定失敗。

台大校長當選人管中閔及內政部長葉俊榮均被爆料赴中國大陸的大學兼職，教育部為何卡管不卡葉？教育部長潘文忠昨表示，葉在第一時間出面澄清一切合法，但管有31項（之前口誤說28項）疑義未解卻不主動說明，教育部若查出他違法，將不聘任他為台大校長。

內政部長葉俊榮不只遭踢爆，在浙江大學短期授課，更傳出掛名在中南財經政法大學法學院的環境法研究網，此外，他還在2013年3月底獲邀請赴上海，參加由大陸國務院新聞辦公室、上海市人民政府聯合主辦的「第五屆世界中國學論壇」，武漢大學環境法研究所之邀，演講與座談，即多次前往大陸講學。

◎工商時報

聯發科業績逐步回溫，在法人圈同聲看好聯發科正朝向復甦軌道前進的情況下，執行長蔡力行昨（11）日確認，智慧手機內的半導體含量持續增加，今年3月出貨量開始成長，今年聯發科業績可望逐季向上成長。

大陸將大幅開放金融市場，中國人民銀行行長易綱昨（11）日公布12項措施，大幅放寬外資對大陸金融機構持股限制和經營業務範圍。易綱表示，這些金融開放措施將在年內分兩批開放，其中6項在未來數月將陸續啟動。

台灣近兩年電子支付明顯成長，根據金管會統計，去年前11月電子交易金額共188.5億元，使用人數達182萬人。觀察大陸發展支付寶、餘額寶的經驗來看，帶動大陸貨幣市場基金成長，未來若投資理財能與金融科技結合的新趨勢成形，將有助於帶動貨幣市場基金成長潛能。

◎旺報

大陸國台辦宣布惠台31條一個多月後，作為對台前沿的福建省廈門市，10日進一步頒布《關於進一步深化廈台經濟社會文化交流合作的若干措施》，共計60條具體措施，涉及台資企業在行業准入開放、產業標準共存、資金扶持等方面優惠政策，中學保障台生入學名額，廣設台灣學生獎學金，每年提供5000個就業和實習崗位給台胞，並直接寫明要讓卡式台胞證與大陸身分證同等使用。

大陸各地陸續公布落實惠台31項的措施，大陸領導人習近平曾任職17年的福建省先前拔得頭籌、搶先公布。3月15日，福建省台辦發布落實惠台31條的「台商台胞服務年」的21條舉措，其中，協助台企升級的措施有7條，包括針對台商、台企轉型升級中遇到的「融資難、用工難、投訴難」等問題展開客製化服務等內容，也率先推動實施台商、台胞實現基本「同等待遇」，並在福建省各地設立台商台胞服務窗口。

廈門日前公布60項具體惠台舉措，引起兩岸輿論關注。對此，中華青年發展聯合會理事長王正表示，相較國台辦框架式的31條惠台政策，廈門60項更加具體、更加細化，還公布相關聯繫窗口，力度更直接。

(中時電子報)