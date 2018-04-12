影》第6顆觸身球 教士洛磯爆發大亂鬥

2018年04月12日 07:50 中時電子報 盧品青

Benches clear, punches thrown in Padres-Rockies game with Nolan Arenado and Luis Perdomo in the center of it. pic.twitter.com/6cItcDc8Td — MLB (@MLB) 2018年4月11日

洛磯與教士12日的比賽爆發清空板凳的混戰，教士先發投手帕多摩(Luis Perdomo)3局下一記直襲洛磯艾瑞納多(Nolan Arenado)的快速球，讓艾瑞納多當場發作，暴怒跑向投手丘，兩隊人馬全數衝進場對峙。

此戰1局下帕多摩就砸到了洛磯「故事哥」史多瑞(Trevor Story)，2局上洛磯投手馬奎茲(German Márquez)也回敬一顆觸身球給教士打者。3局下這顆球終於讓艾瑞納多抓狂，雙方球員進場才勉強拉住憤怒的艾瑞納多，隊友帕拉(Gerardo Parra)亦趁著混亂出拳。

教士捕手艾利斯(A.J. Ellis)也氣得要上前打人。其實帕多摩這球被閃開了，為何艾瑞納多這麼生氣呢？因為這兩隊本來就有宿怨，今年兩隊已經出現至少6次觸身球，第一顆就是打在艾利斯身上，這些觸身球看起來就像是報復而不是失投。

教士隊首席教練馬奎爾(Mark McGwire)也加入混戰。此次共有5人被驅逐出場，教士隊投手帕多摩、捕手艾利斯，洛磯隊艾瑞納多、投手馬奎茲、帕拉。之後聯盟可能會施以禁賽處分。

兩隊的先發投手只投了2至3局就被驅逐，均無關勝敗，最後洛磯以6-4獲勝。

(中時電子報)