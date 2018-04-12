聰明耶！麥當勞自助點餐機 點薯條可「去鹽」

2018年04月12日 09:04 工商 姚舜

麥當勞「數位自助點餐機」進駐台北市舊宗餐廳進行員工封測。（圖／台灣麥當勞）

強！超強！為全面提升門市服務品質並提供 各人更「自主」與「便利」的點餐方式，台灣速食連鎖龍頭霸主麥當勞繼現有櫃檯、得來速、McCafe旗艦專櫃、歡樂送之外，將在所有門市新增「數位自助點餐機」，同時選定台北市舊宗餐廳為第一家「數位自助點餐機」測試店，並已進行員工「封測」，啟動麥當勞多元點餐新里程！

今(12)日下午麥當勞並將在麥當勞台北市舊宗餐廳，安排員工示範操作「數位自助點餐機」並讓媒體測試，同時台灣麥當勞行銷部副總裁寇碧茹亦將說明台灣麥當勞「數位自助點餐機」未來發展計畫。

正在進行測試的台灣麥當勞「數位自助點餐」機，販售商品以餐點和飲料為主。這台點餐機非常「聰明且貼心」，因為它可以針對顧客詢問度高的客製需求如：飲料去冰、薯條去鹽等，讓客人在點餐機直接進行選擇。

不過麥當勞表示，如點點卡、甜心卡與玩具選購，以及生活小物加價購等非餐飲商品，目前尚未開放用自助點餐機點購，客人若有需求將由專人引導至櫃台服務。

麥當勞在德國、美國與新加坡等國家的門市設自助點餐機已有一段時間，有些台灣旅客並將「到麥當勞自助點餐」當成「旅遊特殊體驗」，PO在臉書或IG上與朋友分享、炫耀。如今台灣麥當勞亦將提供自助點餐機服務，預料將成為麥當勞最新的「門市風景」，並吸引消費者體驗。

全台近九成麥當勞餐廳自3月起全面提供「國內信用卡小額支付」服務，同步開通三大國際行動支付Apple Pay/ Google Pay /Samsung Pay，而數位自助點餐機付款方式則與櫃台相同，顧客只要持點點卡、信用卡或持手機感應後，領取號碼牌，便能至取餐櫃檯領取餐點，點餐付款更方便。

麥當勞表示，點點卡儲值或點數兌換商品、報報APP/紙本優惠券兌換、甜心卡優惠兌換等儲值與兌換，若有需求將由專人引導至櫃台服務。

有了具有「機器人」功能的自助點餐機後，台灣麥當勞的人力需求不減反增，麥當勞表示，將擴大人員招募，增設專人協助顧客操作點餐機，給予即時的引導及服務。以第一家測試店台北舊宗餐廳為例，外場接待員職務由4位增員至11位，McCafe 旗艦專櫃店星級咖啡師亦增至5位，專業分工讓服務更周到。麥當勞強調，麥當勞一向重視團隊合作的氛圍，並致力提升員工良好的工作體驗，針對新型態的服務亦會給予完善培訓，確保員工熟悉新的服務流程，為顧客創造更優質的用餐體驗。

(工商)