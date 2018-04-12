回家當好爸爸 美帥氣眾院議長萊恩將不再連任

2018年04月12日 08:57 中時電子報 李靖棠

據今日美國網（US Today）報導，在聯邦眾議院（House of Representatives）服務20年、現任議長的保羅萊恩（Paul Ryan），於昨晚正式對外宣布，他將在本屆任滿後退休，重新回到家庭當一個好爸爸。不僅為即將到來的期中選舉投下一枚震撼彈，也讓總統川普（Donald Trump）在國會少一名「好朋友」。

Serving as speaker has been a great honor. Now, with all three of my kids in their teens, I am ready to set new priorities. I intend to serve my full term as I was elected to do. But I will be retiring in January, leaving this majority in good hands and with a bright future. pic.twitter.com/LfyZtZOIn4 — Paul Ryan (@SpeakerRyan) 2018年4月11日

現年48歲的萊恩，出生於美國威斯康辛州，畢業於邁阿密大學（Miami University），擁有經濟與政治學雙學士學位。畢業後經推薦，進入聯邦參議員凱斯登（Bob Kasten）辦公室實習，並成為他的外交事務主任。1998年返回家鄉投入選舉，接替共和黨人馬克·紐曼（Mark Neumann）成為聯邦眾議院議員至今，目前是他第七個任期。

Speaker Paul Ryan is a truly good man, and while he will not be seeking re-election, he will leave a legacy of achievement that nobody can question. We are with you Paul! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2018年4月11日

萊恩是共和黨在眾議院的重要人選之一，曾與羅姆尼（Mitt Romney）搭檔挑戰歐巴馬（Barack Obama），爭搶白宮大位但失敗。2015年繼任約翰·貝納（John Boehner），成為美國眾議院第54任議長，也在上回總統大選中多次力挺川普。2000年與稅務律師珍娜（Janna Little）結婚，兩人育有2子一女。熱愛健身的他，更是美式足球職業聯賽綠灣包裝工隊的死忠球迷之一。

美國總統川普（圖左）與眾議院議長萊恩（圖右）。（圖/路透社）

事實上，3年前接任議長職務時，萊恩就曾表態不希望此一重責影響他的家庭生活。如今在重大的稅改等議案通過後，這位帥氣的議長表示，「沒有人可以永遠在哪一個職務上，生命中還有許多其他有意義且重要的事，像是為人夫、為人父，而他如果再選連任，孩子只會認為他是個「週末老爸」。」

川普則透過推特表示，「萊恩是個好人，儘管他不連任，但他所留下的成績沒有任何人能質疑，包含健保與稅改法案。」

(中時電子報)