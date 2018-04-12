陸學者楊潤東：美打台灣牌恐致貿易戰變質

2018年04月12日 10:16 旺報 陳君碩

美台關係近來動作頻頻，先有台灣旅行法通過，後有美國務院公告台灣潛艦的行銷核准證，近日更傳出美國在台協會新址落成時，白宮國安顧問波頓可能來台。對此大陸學者楊潤東指出，美中兩國在貿易上的爭吵尚屬經濟領域各抒己見，但若將台灣作為牽制中國的棋子，打台灣牌，貿易爭端的性質就會改變，他認為蔡政府應清醒，若「引狼入室」，最終禍害的還是兩岸。

大陸學者楊潤東11日指出，美國川普政府對中國不善意的動作不斷，除了搞貿易戰，更是把臺灣做為對付中國的一個卒子、法碼。可是川普應該明白，美中兩國在貿易上的爭吵還屬於經濟領域的問題，各抒己見，一時還難見分曉。但是，如果川普把臺灣做為牽制中國的棋子，允可對台發放潛艇「行銷核准證」，簽發「台灣旅行法」等，這樣中美貿易爭端的性質就變了。

楊潤東強調，世界上只有一個中國，是世界的共識，美國與中國建交時，也是向中國及世界上莊嚴承諾的，美國拿台灣與中國大陸說事，是嚴重干涉中國內政，挑戰中國核心利益。中國不得不堅決應戰，悍衛中華民族利益。

他呼籲蔡政府應清醒，引狼入室最終禍害的是兩岸，是中華民族。承認九二共識，兩岸一家親，是兩岸人民最大公約數，除此別無它途。他認為台獨無異於叛國，而「叛國者」下場沒有一個好結果，他指出，川普的「歇斯底里」很快就會過去，給台灣留下的，「只是一地雞毛」，也呼籲蔡政府，「台灣是中國的一部分，無論抱美國的或者什麼人大腿，台灣都拿不走，飛不了。」

(旺報)