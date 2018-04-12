秘密特訓宣傳 台中花博吉祥物石虎赴韓職開場表演

樂虎、來虎到韓國初次見到NC恐龍隊吉祥物Dandi霸王龍、Sseri腕龍，培養出好默契；開賽前大跳石虎家族主題曲及NC恐龍隊加油歌，除宣傳台中花博，更為先發的王維中加油！（台中市政府提供）

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台中市將於今年11月3日舉行世界花卉博覽會，吉祥物石虎家族樂虎、來虎隨市長林佳龍赴韓國昌原市NC恐龍隊主場馬山棒球場宣傳花博，為先發的台灣投手王維中加油，不僅見證兩市簽署台中宣言及友好城市，更受邀於賽前與恐龍隊吉祥物Dandi霸王龍、Sseri腕龍熱舞開場，萌翻全場，吸引許多韓國球迷爭相合照。

台中花博吉祥物石虎家族中的樂虎姊姊，日前在「石虎家族Love & Life」臉書粉絲專頁公布她和弟弟來虎應徵中信兄弟隊練習生的過程，如今謎底揭曉，正是為今日赴韓職宣傳花博，卯足全力做好準備。

樂虎、來虎初次見到NC恐龍隊吉祥物Dandi霸王龍、Sseri腕龍，便培養出好默契，開賽前大跳石虎家族主題曲及NC恐龍隊加油歌，又扭又跳，走位默契十足，宣傳台中花博之餘，也為先發的王維中加油；開場表演完畢，樂虎、來虎更與NC隊吉祥物一起牽著台中市長林佳龍、昌原市長入場，見證兩位市長為賽事開球。

現場觀眾直呼可愛，紛紛拿出手機拍下可愛畫面。賽前，樂虎與來虎也在場外和購票民眾宣傳台中花博，這是石虎家族首次出國宣傳花博，熱情招手邀請韓國朋友參加台中花博，許多韓國球迷直呼好可愛，大喊「王維中fighting！」，爭相與石虎姊弟合照。

樂虎也在臉書粉絲專頁公布為期1個多星期的秘密特訓過程，樂虎與來虎在中信吉祥物小翔的帶領下，由兄弟人氣球員王鴻程與吳明鴻指導投球，呆萌的來虎弟弟學習較慢，不時跌倒，但仍不放棄繼續學習，希望和偶像王維中一樣厲害，模樣可愛。

樂虎姊姊學習力快，一下就投球成功，緊接著進行啦啦隊特訓，苦練多遍，就是希望今天能有完美演出，姊弟倆認真精神獲得眾人一致讚賞。

(中時)

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