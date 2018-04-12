行政院提案 愛滋感染者器官可互捐

衛福部長陳時中。（倪浩倫攝）

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依《人類免疫缺乏病毒傳染防治及感染者權益保障條例》規定，愛滋感染者一旦經檢驗確認罹病，便不得進行器官捐贈移植，然而，為顧及感染者「接受」器官移植的需要，行政院今天提案，讓感染者在事前簽署同意書的情況下，可接受其他感染者的器官移植。

立法院衛環委員會今審查「兒童及少年未來教育與發展帳戶條例草案」，同時審查《人類免疫缺乏病毒傳染防治及感染者權益保障條例》；根據現行規定，在採血供他人輸血、製造血液製劑，施行器官、組織、體液或細胞移植之前，得事先實施人類免疫缺乏病毒相關檢驗，一旦呈陽性反應（遭感染），便不得使用，違者將處3~15萬元罰鍰，若因此使人感染，更將處3~10年的有其徒刑。

行政院今提案修法，讓愛滋感染者在事前簽署同意書的情況下，可接受其他感染者的器官移植。衛福部長陳時中說，就像B、C肝患者，可以捐贈器官給同樣感染B、C肝的患者，這次修法的精神，主要目的是器官移植的來源相當缺乏，若能透過患者之間互捐，能減少感染者的等待壓力，由於是感染者之間互捐，他也強調絕沒有「疾病擴大」的情形。

藍委陳宜民對此修法表達高度支持，他說，國內現有約3.3萬名愛滋感染者，而據國外研究顯示，愛滋感染者只要積極接受抗病毒藥物的治療，壽命和一般人幾乎無異，然而，考慮到許多感染者，尤其是有共用針頭的靜脈藥癮者，常合併C型肝炎感染，常會惡化為肝硬化、肝癌，進而有器官捐贈的等待需求，若能放寬，對有器捐需求的感染者，是一大福音。

(中時)

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