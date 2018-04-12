房仲菁英做公益 每月服務創世植物人

2018年04月12日 09:48 中時 程炳璋

創世基金會台南分院服務院內與在家的植物人，過去5年來，一家房仲企業菁英自發性組團，每月一次到創世為植物人服務半天，幫病患擦拭身體，並摺紙鶴掛在每位植物人病床邊作為祝福，創世基金會員工12日替無法回應的住民表達感謝。

永慶房仲公司職員從5年前起，除了捐款外，每個月都會放下手邊工作，自發性組團到創世基金會為植物人服務半天，他們12日上午捲起袖子，再到創世基金會照顧的植物人病床邊服務。看到這些人回饋社會，為台南家鄉奉獻心力的心意，創世基金會表達感動。

創世基金會照顧植物人分為兩種，一種在院內，一種在植物人家中，稱為雙軌服務，社會各界除了捐助愛心款項，也能組團到院內作一日服務，減輕基金會負擔。

出錢簡單，出力不易，過去到創世服務的社會團體，多是受到創世的邀請，永慶房仲則是自發性定期服務，包括過年期間舉辦寒士吃飽餐會時，這群房仲人員都到現場服務，誠意令人感動。

15名成員12日為病房帶來歡樂氣氛，高唱一系列熱門歌曲，包括舞女、小幸運、癡情玫瑰花等，把溫馨與歡樂傳給每一位住民。

他們在每位住民的病床旁，親手寫上祝福小卡，折成紙鶴掛在床邊，祝福植物人及其家庭「平平安安、順順利利」。

店東呂啟綸先生表示，擔任志工服務工作，可以更知足感恩，感受「施比受、更有福」的快樂；這樣的經驗反應在服務客戶上，更具同理心。

創世基金會台南分院目前安養60位植物人，每月到宅服務的植物人約168個家庭，每年所需經費龐大。

創世喊出「救一個植物人，等於救一個家庭」的服務理念發動募款，希望匯集更多社會愛心，挹注植物人雙軌服務經費，或實際加入志工行列，讓愛延續。

(中時)