林佳龍參訪友嘉DMC韓國廠 盼深化兩地經貿合作

友嘉DMC韓國廠董事長裵振基（中）導覽廠房環境。（台中市政府提供）

友善列印
中時
台中市長林佳龍（左六）、友嘉DMC韓國廠董事長裵振基（右六），於參訪公司前合影。（台中市政府提供）

全球工具機大廠友嘉實業集團總部位於台中市！2015年併購韓國昌原市DMC公司，並設立研發中心。台中正打造智慧機械之都，市長林佳龍此趟出訪韓國，特地前往參訪，關心友嘉DMC韓國廠的發展；林佳龍指出，期盼透過台韓策略聯盟，將台灣產業行銷到國際，並邀請昌原市企業家到台中參訪深化兩地經貿合作交流。

台中精密機械園區內的標竿廠商友嘉實業集團，擁有工具機、產品設備、綠能等三大事業群，在全球設有96家生產基地及營銷據點，為全球最大立式加工機械製造商集團。林佳龍率團到位於昌原市的友嘉集團DMC廠參訪，由董事長裵振基（Jingi Bae）親自接待，除聽取公司簡報外，還至廠區進行參觀。

林佳龍肯定台中大廠友嘉公司，投資韓國具悠久歷史與競爭力的DMC；他認為這樣的合作不僅能增加工具機在韓國市場的銷售，也可與國際合作生產高端產品；經過台韓策略聯盟將台灣產業行銷到國際，可謂是「深耕台灣、佈局全球」的良好典範。

林佳龍指出，台中是台灣的智慧機械之都，昌原也以精密機械著稱，未來兩市可以加強合作、深化交流；市府將儘速促成台中企業組成工商訪問團到訪昌原及釜山地區，與當地產業相互交流，建立更深厚的經濟貿易合作關係，也歡迎昌原的企業家，到台中參訪。

友嘉DMC韓國廠董事長裵振基說，友嘉DMC目前一年約可生產到800至1000台工具機，近期將會擴大產能至每年可生產2000至3000台，並不斷開發高端產品，擴大規模，提高國際競爭力。

台中市政府表示，友嘉集團為台中精密機械園區的標竿廠商，是台中最重要的企業之一，該公司為拓展韓國製造基地，2015年併購韓國昌原市DMC公司，成立友嘉實業DMC韓國廠，並設立研發中心，擅於智慧製造。

台中目前是精密機械、光電、半導體、自行車及五金手工具的產業重鎮，友嘉實業具有工具機產品優勢，近期也規劃跨入太陽能導電膠、LED照明等綠能產業發展，DMC的加入，將讓台灣企業友嘉集團在國際市場上更佔有一席地位。

(中時)

行政院提案 愛滋感染者器官可互… 蔡英文預計明視察蘇澳 操演「實…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。