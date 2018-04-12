陶藝家陳金旺愛犬護主 不惜與眼鏡蛇大戰

陶藝家陳金旺在台中市沙鹿區窯谷從事陶藝創作，愛犬puma是他創作和生活的好夥伴。（盧金足翻攝）

友善列印
中時

兩岸知名的陶藝家陳金旺，一步一腳印開墾台中都會公園附近的「窯谷」，這個老地名，因為陳金旺進駐耕耘重新燃起窯火，這幾年來藝術的靈感，與自己對話的創作過程，都有愛犬puma忠心相伴，puma曾在園區中對闖入的眼鏡蛇大戰，一心護主，感動人心，連陳金旺到大陸展覽，晚上丶牠會守在家門內望著外面等候，puma不只是養來相伴的狗，已經變成家人的愛。

專長陶藝、泥塑、漆藝的陳金旺，在台中沙鹿區窯谷從事陶藝創作逾20年，在兩岸擁有高知名度與藝術知音，他也不吝傳授藝術精髓，到大學授課希望有學生加入陶藝行列。

在山上創作，puma是他的玩伴也是安定心情的最佳朋友，陳金旺說，但4年前，puma有天下午在園區發現一條入侵的眼鏡蛇，當時陳金旺正全神貫注在燒陶未及時注意，puma擔心主人受攻擊，馬上和眼鏡蛇搏鬥，puma下巴慘遭蛇咬，不到10分鐘嘴部腫脹隨即無力倒地。

歷經生死交關，puma最後救回一命，人狗真摯感情，想起當時救援過程，讓陳金旺擔心的落下男兒淚，現在puma元氣十足，陪伴陳金旺的藝術創作。

陳金旺在藝壇崛起，大陸很多大學美術科系都力邀他擔任客座教授，展期更常排滿檔，但不管他到各地上課或展出，心繫家人與puma，在大肚山打造「窯谷工坊」，藝術讓他找到激盪生命的火花。

puma常伴左右的感情，友人打趣「已經愛到心坎裡！」陳金旺說，他吃牛肉麵卻把牛肉留給牠，運動累了坐在地上會抱牠一把，疲勞全消，今年是狗年，他的名字「金旺」，狗年旺旺，像他和puma成為生活的最佳麻吉。

(中時)

搶攻母親節商機 百貨業者推「美… 台大自主聯盟下午赴北檢 提告教…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。