陶藝家陳金旺愛犬護主 不惜與眼鏡蛇大戰

2018年04月12日 09:51 中時 盧金足

兩岸知名的陶藝家陳金旺，一步一腳印開墾台中都會公園附近的「窯谷」，這個老地名，因為陳金旺進駐耕耘重新燃起窯火，這幾年來藝術的靈感，與自己對話的創作過程，都有愛犬puma忠心相伴，puma曾在園區中對闖入的眼鏡蛇大戰，一心護主，感動人心，連陳金旺到大陸展覽，晚上丶牠會守在家門內望著外面等候，puma不只是養來相伴的狗，已經變成家人的愛。

專長陶藝、泥塑、漆藝的陳金旺，在台中沙鹿區窯谷從事陶藝創作逾20年，在兩岸擁有高知名度與藝術知音，他也不吝傳授藝術精髓，到大學授課希望有學生加入陶藝行列。

在山上創作，puma是他的玩伴也是安定心情的最佳朋友，陳金旺說，但4年前，puma有天下午在園區發現一條入侵的眼鏡蛇，當時陳金旺正全神貫注在燒陶未及時注意，puma擔心主人受攻擊，馬上和眼鏡蛇搏鬥，puma下巴慘遭蛇咬，不到10分鐘嘴部腫脹隨即無力倒地。

歷經生死交關，puma最後救回一命，人狗真摯感情，想起當時救援過程，讓陳金旺擔心的落下男兒淚，現在puma元氣十足，陪伴陳金旺的藝術創作。

陳金旺在藝壇崛起，大陸很多大學美術科系都力邀他擔任客座教授，展期更常排滿檔，但不管他到各地上課或展出，心繫家人與puma，在大肚山打造「窯谷工坊」，藝術讓他找到激盪生命的火花。

puma常伴左右的感情，友人打趣「已經愛到心坎裡！」陳金旺說，他吃牛肉麵卻把牛肉留給牠，運動累了坐在地上會抱牠一把，疲勞全消，今年是狗年，他的名字「金旺」，狗年旺旺，像他和puma成為生活的最佳麻吉。

(中時)