遭日魚雷擊沉 二戰美軍海倫娜號巡洋艦遺骸現蹤

2018年04月12日 09:59 中時電子報 李靖棠

據美國海軍時報（Navy Times）報導，由微軟（Microsoft）共同創辦人保羅艾倫（Paul Allen）投資領軍、長約76公尺的「海燕號」（RV Petrel）研究船的團隊，在先後於太平洋海域發現日本3萬噸級戰艦「山城號」（IJN Yamashiro）等軍艦遺骸後，再次於索羅門海（Solomon Sea）附近發現，二戰晚期遭日本魚雷擊沉的美軍海倫娜號輕巡洋艦（USS Helena (CL 50)）遺骸，在沈船75年後重見天日。

海倫娜號是美軍二戰前兩艘聖路易斯級輕巡洋艦（St.Louis class）之一，以蒙大拿州的海倫娜市命名，由布魯克林造船廠（Brooklyn Navy Yard）打造，1938年完工下水、1939年正式投入服役。母港為夏威夷珍珠港（Pearl Harbor），當日軍發動突襲時，在港灣內的海倫娜號也遭受多枚魚雷重創而損壞。後轉往加州進行整修升級，加裝20與40釐米口徑的防空砲與最先進的雷達系統，1942年隨隊前往瓜達康納爾島（Guadalcanal）。

美軍二戰期間的海倫娜號輕巡洋艦。（圖/美國海軍）

負責防衛瓜島的海倫娜號，曾參與慘烈的瓜達康納爾島和埃斯佩蘭斯海角海戰（Battle of Cape Esperance）等多場戰役，給予日本海軍艦隊重創。履建戰功的她，卻最終在1943年的庫拉灣海戰（Battle of Kula Gulf）中，遭到多枚九三式魚雷（Type 93 torpedo）攻擊，造成船身嚴重受損的沉沒。幸運的是，鄰近的拉德弗德號（DD-446）和尼克拉號共救起了超過750名海倫娜號的落水官兵，並因此獲得了美國總統部隊嘉獎榮譽。

海倫娜號巡洋艦遺骸一部分。（圖/保羅艾倫官網）

美軍海倫娜號巡洋艦遺骸。（圖/保羅艾倫官網）

從海燕號公布的海底影像和畫面中能發現，海倫娜號巡洋艦的船身保存相對完整，仍可明顯看出當年遭受魚雷攻擊的痕跡與位置，艦上相關的防空砲等裝備則散落於艦身周圍，靜靜地敘述那段慘烈的歷史。

(中時電子報)