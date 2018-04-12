這件事一做再做 網轟：民進黨蠻扯的！

兼任民進黨主席的總統蔡英文。(中時資料照)

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中時電子報

兼任民主進步黨主席的總統蔡英文今上午在黨中央會見前行政院長蘇貞昌，希望勸進蘇貞昌選新北市長。然而，蘇昔日曾公開表示，絕不會第三次參選新北市。有網友說很多民進黨政治人物不管縣市長任期，幹到一半就繞跑去中央，沒有身為公僕的自覺，只以黨跟個人利益為上，「民進黨其實蠻扯的」。

行政院前院長蘇貞昌日前鬆口「願慎重考慮」參選新北市，但網友翻出2010年蘇在台北市保安宮宣布參選台北市長的影片，嘲諷曾當過兩次台北縣長的蘇曾允諾「不會選第三次」。

有網友在PTT發表「民進黨其實蠻扯的」一文，並表示他不在乎政治人物發誓不參選或是退出政壇，反而是縣市長任期，民進黨一堆只幹到一半就繞跑去中央，完全沒有身為公僕的自覺，只以黨跟個人利益為上。尤其越大咖的越敢這樣搞，公職人員的任期制度以及該對選民負責的態度根本被踐踏在地，毫無顏面可言。

該網友說這三十年來，為了推翻國民黨，結果讓民進黨敗壞政治需要有的節操，任期制形同虛設，「如果國民黨的貪腐掏空台灣的裡子，那民進黨的無恥就是丟盡台灣的面子」。

網友則回應表示「這倒是因為選民也習以為常，沒有人真的因為落跑被懲罰的」、「當年蘇幹一半烙跑，現在又要推他出來選才好笑」、「謝長廷2008年時說選輸就就退出政壇 蘇貞昌說不選第三次新北市長 陳菊說會幹滿四年高雄市長任期 賴清德說會做完四年台南市長任期」、「這些政客不把對人民的承諾放在心上又不是第一天」。

(中時電子報)

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