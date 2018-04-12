不只出境稅 日本住宿稅、泡湯稅也喊漲

京都市早已因龐大的觀光客帶來的負面狀況傷痕累累，若能擴充財源也不失為維持古城美麗的方法。（本報系資料照）

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中時電子報

國人熱衷日本旅遊，每年逾400萬人次前往觀光；不過，未來去日本玩的費用要變貴了！日本昨通過明年起將全面針對訪日外國遊客徵收出境稅、每人1000日圓（台幣約272元）之外，近來日本各地也喊出開徵住宿稅、泡湯稅，像是京都今年10月將加收住宿稅，沖繩、北海道等地也研擬跟進。

日本東京都與大阪府分別在2002年、2017年開徵住宿稅，是目前日本唯二徵收相關稅收的地區，每人每晚住宿費未滿1萬日圓者免稅；1萬起至1萬5000日圓者課徵100日圓；超過1萬5000日圓者課徵200圓。不過，根據產經新聞最新報導，大阪有計畫擴大課徵對象，將住宿費未滿1萬日圓也列入徵收。

且國人最熟悉的旅遊勝地京都市，以及金澤市都將陸續開徵住宿稅，京都新制預計今年10月上路，是繼東京、大阪後第3個地方課徵住宿稅；此外，沖繩、北海道、福岡也因為入境遊客增加、需要觀光設施維護與翻新的財源，都研擬引入這項政策。

不只如此，台灣民眾喜愛的泡湯相關費用也喊漲，九州大分縣的知名別府溫泉40年來首次調整泡湯稅，今年3月起，每人每晚住宿費1萬6000日圓以下，徵收150日圓；1萬6000至5萬日圓，徵收250日圓；一晚超過5萬日圓者，徵收500日圓。

(中時電子報)

日本萬萬稅 京都徵收住宿稅

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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