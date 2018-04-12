高市府有狼！博士高官熊抱、摸臀二女職員 下場GG了…

2018年04月12日 10:47 中時電子報 張國欽

擁有博士學位的高雄市政府教育局人事主任陳正料竟是狼！涉嫌對市府2名女職員伸狼爪熊抱、摸臀、偷吻，遭依性騷擾罪他起訴後，高雄地院昨依4個性騷罪判刑10月徒刑，可易科罰金30萬元。

蘋果日報報導，判決指出，陳男前年7月某天晚上，假藉幫市府女員工「小恩」（化名）介紹男伴，約她出來一起吃晚餐，飯後2人在市府鳳山行政中心後棟散心時，陳男要求對方摘下眼鏡，看看她的眉毛是不是真的，不料拿走她的眼鏡後，對女子臀部、腰部伸出鹹豬手，又假藉想要「猜體重」熊抱對方，還突襲偷親她的嘴唇。

同年12月某晚，陳男對另1名女員工「小文」（化名）故技重施，以關心「小文」業務為由，邀請共進晚餐，飯後找對方去市府鳳山行政中心後棟走廊散步聊天，再趁機摟腰並佯稱「看手相」及「傳授運動方法」等，搓揉「小文」的手心吃豆腐。

陳男3天後宣稱要幫準備考試的「小文」加油，叫她到鳳山行政中心6樓電梯間趁機熊抱得逞；當天傍晚再叫「小文」到他辦公室拿公文，趁機伸狼爪撥弄她的瀏海並親吻額頭，「小文」驚恐大叫：「主任你在幹嘛？」陳男竟回：「我只是在集氣。」竟再偷親對方嘴巴。

「小恩」與「小文」對陳男性騷擾提告，陳男隨即辦理退休，事後被檢方依性騷擾罪起訴。

高雄地院開庭時，陳男否認對2名女職員性騷擾，但法官調查發現，2女都曾向其他同事抱怨遭陳男非禮，且下班後不願逗留辦公室，加上兩人的通訊軟體對話記錄都有陳男道歉留言，法官認定陳男犯行明確，昨判他10月徒刑，可易科罰金。

(中時電子報)