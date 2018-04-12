流感疫苗拍板3價 藍委質疑主因是行政院反對

藍委蔣萬安。（倪浩倫攝）

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衛福部日前確定簽核3價流感疫苗，也讓民眾在今年底仍打不到保護力較全面的公費4價流感疫苗。藍委今痛批，世界衛生組織WHO在官網建議施打4價疫苗，但衛福部卻因「去年流感重症率低」、「3價疫苗仍有3成保護力」等理由，仍堅持採購3價流感疫苗，根本無法讓社會和民眾接受，更質疑是行政院出手干預所致。

立法院衛環委員會今審查「兒童及少年未來教育與發展帳戶條例草案」，藍委王育敏質詢時表示，衛福部長陳時中今年1月公開指出，今年底施打的公費流感疫苗，會從現在的3價改打4價，但現在卻轉彎成維持打3價，面對這樣的轉彎，陳時中卻通通推給「專家意見」；她痛批，大家都知道，政府在施政時，專家會議都是「僅供參考」，懷疑背後主因是行政院不支持、不給錢。

王育敏說，希望行政院尊重衛福部、疾管署的專業，不要任意將黑手伸進衛福部，否則每次衛福部公布新政策，卻得因行政院反對而取消？她更替陳時中叫屈「難道衛福部以後的所有政策，都要先去跟賴清德請示才能公布施行嗎？」

去年流感重症案例達600多例，死亡100多人；藍委蔣萬安質詢時表示，衛福部用「3價疫苗仍有3成保護力」、「去年流感重症率低」、「財務不完全」、「採購的急迫性」等理由，決定今年的公費流感疫苗仍施打3價，但這些理由「都無法說服國人」；更重要的是，他搜尋WHO網站，竟然發現WHO在官網寫著「建議施打4價流感疫苗」，而以英國為例，也建議2歲以上民眾施打4價流感疫苗「這事攸關國人健康，無法接受衛福部這樣的決定」。

藍委陳宜民強調，「我們現在正積極申請參與世界衛生大會WHA，為何卻無視WHO的建議？」

陳時中表示，以一般常識來講，打4價疫苗，當然會比打3價疫苗來的有效，但專家基於包括各種新疫苗導入的優先順序、財務規劃、以及至今蒐集到的各方面資訊，進而做出更全面、通盤的考量；此外，由於疫苗得在半年前訂購，所以做出今年仍施打3價公費流感疫苗的決定。

(中時)

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