日滋賀縣19歲菜鳥警槍殺長官 只因不滿遭痛罵

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日本滋賀縣彥根警署河瀨車站前派出所的41歲警察部長井本光遭人用手槍射擊身亡，被發現時趴在辦公桌前頭部大量出血。警方經一夜的追查，逮捕到嫌犯是派出所的同事，19歲的男警，他供稱「因為被痛罵所以開槍」。

據了解，死亡的井本11日上午8點半起，與19歲男警兩人在河瀨站前派出所值班。同日下午8點15分左右，在鄰接彥根市的愛莊町發現了縣警的警車掉落在田裡。

東近江警署的警員確認該警車是河瀨站前派出所的，彥根警署的警員於是到該派出所查看，結果發現井本坐在椅子上，後腦和背部中槍，頭趴在辦公桌上血流不止，送醫後確認已經死亡。

當時19歲男警行蹤不明而被列為重要嫌疑人，警方12日凌晨1點半在愛莊町發現他並將他逮捕到案。這名男警坦承犯案，指當時被痛罵才衝動開槍。他被逮捕時身上沒有手槍，犯案手槍於12日清晨在緊鄰愛莊町的豐鄉町被發現。

發現警車的是住在愛莊町的男性，他於11日晚間8點過後，走出家門抽菸，因聽到巨大的怪聲而到田裡查看，發現一輛警車衝進田裡動彈不得，一名警官下車後脫下上衣往東邊走。男性見該警官神色詭異，故打110報警。

持槍殺人的男警去年4月剛被錄取，今年1月29日分配到該警署。滋察縣警方正在調查兩人起衝突的原因及事件的詳細經過。

滋賀縣警的警務部長武田一志12日上午在記者會上表示，「警官用配給的手槍殺人感到極為遺憾。將視調查狀況，對該員進行嚴正的處置。」

NHK報導，河瀬車站附近的民眾表示，死亡的井本是個非常親切的警官，看到小孩單獨在路上遊玩，都會上前關心並親自送他回家，發生這樣的事情很令人震驚！

(中時)

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