參選新北市長！蔡英文親邀鼓勵 蘇貞昌：願承擔

蘇貞昌（見圖）一到黨中央，就受到媒體包圍提問。（陳信翰攝）

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民進黨秘書長洪耀福（左1）、選對會共同召集人陳明文（左3）、林錫耀（左2）等人更親自下樓迎接蘇貞昌（右）。（陳信翰攝）
兼任民進黨主席的總統蔡英文12日與前行政院長蘇貞昌會面，就民進黨新北市長人選，親自勸說蘇替黨再戰。選對會共同召集人林錫耀（左1）、陳明文（左3）、民進黨秘書長洪耀福（右1）等人，都下樓迎接蘇貞昌（中）。（陳信翰攝）
兼任民進黨主席的總統蔡英文12日與前行政院長蘇貞昌會面，就民進黨新北市長人選，親自勸說蘇替黨再戰。選對會共同召集人林錫耀（右）更親自下樓迎接蘇貞昌（左）。（陳信翰攝）
兼任民進黨主席的總統蔡英文12日與前行政院長蘇貞昌會面，親自勸說蘇替黨再戰。經過一小時會面後，蘇貞昌（中）在選對會共同召集人陳明文（右）陪同下，離開黨中央，蘇貞昌簡短的說謝謝大家，隨即上車離去。（陳信翰攝）

身兼民進黨主席蔡英文總統與前行政院長蘇貞昌會面，當面徵詢蘇貞昌參選新北市長，雙方會面超過一個小時；選對會召集人林錫耀表示，今天的會面非常愉快，也達成共識，在主席親自邀請鼓勵之下，蘇院長願意承擔重責大任。

選對會召集人陳明文與林錫耀送蘇貞昌離去，雨勢不小，因為蘇貞昌、陳明文、林錫耀「體積不小」，加上媒體眾多，現場擠成一片，蘇貞昌只好冒雨上車，臨去前不願多說，只不斷謝謝大家。

陳明文表示，大家談話氣氛非常融洽愉快，等下黨中央會正式發新聞稿給大家。

林錫耀說，今天的會面非常愉快，也達成共識，在主席親自邀請鼓勵之下，蘇院長願意承擔重責大任。

(中時)

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