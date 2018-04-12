看展覽 聽講座 充實過週末！

2018年04月12日 10:56 中時電子報 綜合報導

還沒想好週末的規劃嗎？快來最萌最夯的「我是小小太空人」不可思議的星球互動特展，看展覽，還有插畫師講座可以聽，充實過週末！

上週4/7(六)「我是小小太空人」特展舉辦第２場「乘著畫筆去冒險！」插畫師系列講座順利結束！別忘記本週4/14(六)還有最後一場插畫師系列講座，最終場即將邀請創作「寶總監與秋田犬泥褲總裁」的寶總監。

寶總監是圖文作家和使用者介面設計師，不喜歡人家稱呼他為插畫家。粉絲專頁中總是充滿各種與動物有關的插畫創作，在最終場講座上要跟大家分享究竟是如何「靠畫圖和設計吃飯」的呢？圖文創作或是插畫師這一類看起來很夢幻的工作，背後其實也是沒日沒夜趕稿換來的，快來現場聽聽寶總監的分享吧！

精彩豐富的講座活動與展覽，都在遠雄廣場等待各位唷！

與插畫師們一同「玩」展覽

「我是小小太空人」特別規劃3大插畫展區與5大科技互動區，動靜交融的安排要讓民眾顛覆對插畫型展覽的印象！

插畫師跳脫傳統靜態插畫展總是畫作排排站的框架，打造出充滿主題及互動性的展區，從被咖波與松尼大鬧搞破壞的餐廳、超迷糊ㄇㄚˊ幾兔的紙箱睡眠艙、超認真的啾先生一直努力想要叫醒懶散兔、到由聰明自信的貓爪抓跟健忘的寶寶不說，這一對絕佳拍檔掌控的駕駛艙，貼圖創作者們用自己手中的畫筆創造出超豐富的主題式插畫場景，每一個展區都充滿了創作者精心安排的小巧思，因應本次展覽主題，現場也打造一系列太空人角色大型公仔，趕快把握時間，來人文遠雄博物館「玩」展覽。

食物管理中心。(時藝多媒體提供)

睡眠實驗室。(時藝多媒體提供)

一起成為小小太空人 穿梭神祕外太空

你有想過跟貼圖角色一起在外太空玩耍嗎？「我是小小太空人」一次滿足大家的期待！不論是踩到星球會爆炸成花朵的小花銀河系；或是可以彩繪專屬太空角色，跟著貼圖角色優游的水世界星球；還是通過光點就能發出美妙音階的節奏流星群，每個互動區都是令人驚豔的太空冒險。

小花銀河系。(時藝多媒體提供)

免費限定版貼圖等你拿

本次展覽最大亮點之一，就是能夠免費下載本次參展的6位貼圖創作者特地繪製的「我是小小太空人」展場限定版貼圖，只有到展覽現場成功解開任務之後才能下載貼圖！CP值破表的展覽就在「我是小小太空人」，趕快把握展覽最後時間，召集親朋好友一起來當最萌的小小太空人吧！

免費限定版貼圖。(時藝多媒體提供)

【展覽資訊】

「我是小小太空人」不可思議的星球互動特展

票價資訊：免費入場，無需購票

展覽時間：2018/ 02 / 02(五) ~4/22(日)(週一休館)

開放時間：週二至週五10:00~18:00(17:30停止入場)

週六、週日及國定假日延長至20:00(19:30停止入場)

展覽地點：遠雄廣場四樓 人文遠雄博物館展覽2館(新北市汐止區新台五路1段95號4樓)

【講座資訊】

票價資訊：免費參加

活動日期：2018/ 04 / 14(六)

活動時間：14:00（11:00開放排隊，11:30發放號碼牌，座位限額50名，現場開放旁聽）

活動地點：遠雄廣場一樓服務台與NET中間空地

(新北市汐止區新台五路1段95號1樓)

(中時電子報)