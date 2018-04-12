楊冪做公益爆詐捐？公開紀錄疑遭騙

2018年04月12日 11:05 中時電子報 盧怡秀 ／綜合報導 ／綜合報導

楊冪工作室公開與李萌的對話。（圖／取自微博）

楊冪因為日前成都盲校公益事件，被爆出沒捐，讓她背上「詐捐」罵名。她事後趕緊動用自己的力量，把沒捐出去的盲杖都買齊，並在網上公布進度。不過今（12日）楊冪工作室貼出一串與負責此公益李萌的對話紀錄，似乎在暗示楊冪也受害。

楊冪工作室今在微博貼出與李萌的對話，透露這次「白手杖」助盲公益活動是李萌來邀約，並表示會配合楊冪電影宣傳在各個城市發酵，也稱會再用楊冪的名義幫忙另外捐助手杖；不過第一時間，李萌希望楊冪方面把錢轉到她個人戶，但遭楊冪工作室拒絕，認為這樣不妥，隨後李萌才提供「紅丹丹基金會」的帳戶。

而在事後爆出「詐捐」名義後，楊冪工作室也隨即向李萌追問，李萌則說自己也是受害者，強調會找律師、證人蒐集所有資料讓楊冪過目，可楊冪工作室表示，至今還是沒和李萌碰上面，「李萌提出要與我們見面溝通，我們表示同意，但其又以各種理由爽約、推脫，至今我們也沒有見到李萌本人，也沒有得到李萌就該事件的說明與解釋，更沒有收到李萌的任何證據資料。」

除此之外，李萌在對外做公益時，竟都稱和楊冪熟識、還是同學，但楊冪工作室全都予以否認；因此這起「詐捐案」，疑似楊冪也是受害者。

(中時電子報)