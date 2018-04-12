國圖調查：民眾最感興趣的學位論文是.....

2018年04月12日 11:14 中時 林志成

國家圖書館分析今年國人對「台灣博碩士論文知識加值系統」裡面106萬份論文的喜好程度，「雲端預算」與「大數據」是最熱門檢索詞彙；「咖啡」相關概念學位論文民眾最感興趣；台大、台師大及成大碩博士論文被點閱次數名列前茅。

「台灣博碩士論文知識加值系統」至今年2月為止，全國143所大學校院已有137所完成學位論文電子全文100％送存來典藏。國圖依據資料庫所收錄的143所大學106萬2742筆碩博士論文資料進行統計，並分析105學年度（2016年8月1日～2017年7月31日）全國大學校院學位論文研究趨勢，發布今年台灣最具影響力博碩士論文學術資源。

國圖對「台灣博碩士論文知識加值系統」進行大數據分析發現，今年讀者查詢次數最多的熱門檢索詞前5名依序為：雲端運算、教育、大數據、滿意度、幼兒。其中，除了教育、滿意度、幼兒等概念自2014年以來持續發燒之外，「雲端運算」與「大數據」相關的概念詞彙，雙雙成為今年民眾心中最熱門的研究焦點。

今年民眾最感興趣的學位論文是什麼？答案是「咖啡」。國圖表示，咖啡或與咖啡店相關議題學位論文書目的被點閱次數明顯增加，成為民眾心目中的大熱門，另與蔬菜、網路購物、農產品行銷、民宿、國內航空業、死刑、土壤液化、網路成癮、共享經濟、Uber等與社會民生相關的學位論文書目，成為今年民眾的熱門點閱焦點。

哪些學校學生發表的論文被查詢次數最多？國圖表示，今年全國博碩士論文書目被點閱次數，公立綜合大學中的台大、台師大、成大等3所頂尖大學的學位論文，仍是眾所囑目的焦點；此外，在私立綜合大學方面，以文化、輔大、東海等3校的學位論文書目被點閱次數最多。

在公立技職校院方面，以台科大、高雄應用科大、北科大等3校的學位論文書目被點閱次數最多；私立技職校院方面則以朝陽科大、南台科大、樹德科大等3校的學位論文書目被點閱次數最多。

(中時)