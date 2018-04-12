彰化凌晨惡火 皮革廠燒成一片廢鐵

2018年04月12日 11:25 中時 吳敏菁

彰化市彰南路的皮革加工廠，12日凌晨3時許發生火警，由於廠房內堆置大量易燃物品，火勢一發不可收拾，一下子烈焰沖天，彰化縣消防隊投入搶救。（吳敏菁翻攝）

彰化市彰南路的皮革加工廠，12日凌晨3時許發生火警，由於廠房內堆置大量易燃物品，火勢一發不可收拾，一下子烈焰沖天，彰化縣消防隊投入搶救。（吳敏菁翻攝）

彰化市彰南路的皮革加工廠，12日凌晨3時許發生火警，由於廠房內堆置大量易燃物品，火勢一發不可收拾，一下子烈焰沖天，火光照亮天空，濃煙蔓延好幾公里，火勢在40公分控制，火勢波及車庫的兩部轎車，1部超成了廢鐵，幸無人傷亡，起火原因還在調查察中。

彰化縣消防局表示，凌晨2點47分獲報彰南路五段工廠火警，出動13部各式消防水車及1部救護車前往搶救，幸深夜工廠沒人，但場內堆置大量易燃物，霎那就蔓延一片火海，大火熊熊，整座鐵皮廠房幾乎全毀，火勢在將近3點半獲控制，廠房旁辦公室幸未受波及，燃燒面積約30坪。大火也驚動附近住戶，都看傻了眼。

林姓工廠負責人表示，皮革工廠營運30年，上、下班定期檢查開關，沒想到暗夜失火，不知哪個環節出問題，初估損失至少兩、三百萬元。彰化縣消防局表示，起火原因還待進一步調查、鑑定中。

(中時)