2018年04月12日 11:13 中時電子報 綜合報導

花落花開，又到了最適合登山的時節！春日來瀋陽遊玩，一定要挑選一個陽光燦爛的日子，和好友一起，徒步爬山、登高遠望。登山，不僅可以貽神健身，還能呼吸到絕佳的清新空氣，瀋陽這十幾座絕美山峰，群山蒼翠，崗巒起伏，絕對是春日最佳去處！

棋盤山因山上原有一塊石頭上刻有棋盤而得名，傳說仙人呂洞賓和鐵拐李曾在此對弈。山頂建有望湖亭，登上望湖亭，四周美景盡收眼底。 一年四季春天的綠、夏天的景、秋天的楓、冬天的雪讓這裡的風景獨樹一幟。登山累了，來到水庫或秀湖邊野餐小憩，更是一種自在的享受！

石人山(文章/圖片來源：瀋陽市旅遊委員會)

石人山，屬長白山系吉林哈達嶺南延部分，為臥龍之脊。它集山、水、潭、瀑、峽、洞為一體，匯觀音台、雙泉寺、藏仙閣、南天門、戰備山洞等景觀。山中樹木茂密，空氣濕度大，負離子含量高，空氣清新怡人。

七星山風景區(文章/圖片來源：瀋陽市旅遊委員會)

七星山形成於侏羅紀末期，由南山、塔山等七座山頭組成。七星山風景區因其山形分佈酷似北斗七星形狀得名，山間溝壑縱橫，層戀疊翠。塔山南坡有泉眼一處，泉水清冽甘甜。人文景觀豐富，歷史遺址眾多，有遼代殘塔和碉堡等戰爭痕跡。七星山東山腰上的石佛寺，四季香火旺盛，登山之餘還可去祈福納祥。

巴爾虎山(文章/圖片來源：瀋陽市旅遊委員會)

巴爾虎山海拔447.2米，有大小山峰共99座，區域面積14.8平方公里，林地面積1987公頃，漫山生長著原始次生林，巴爾虎山山勢陡峭，叢深林密，生態環境良好，是瀋陽周邊末開發的景區之一。5月——9月，巴爾虎山登山節將拉開帷幕，屆時還會有登山比賽、春捺缽、攝影大賽等活動。

朝陽山(文章/圖片來源：瀋陽市旅遊委員會)

朝陽山是平地突起的一座小山，地貌獨特，四季景色怡人。山上座落著唐代古刹朝陽寺，山下濕地彙聚成河，由河成湖。這裡果木繁茂，曲徑通幽，有各種野生動植物和珍稀鳥類，百餘棵百年以上的古松，特別是朝陽寺內大雄寶殿前的菩提松。還有豬蹤石、兄弟樹、北斗七星林、連理枝等許多奇特的景點。

馬耳山風景區是國家AAA級旅遊景區，這裡交通發達，距瀋陽市區30公里。馬耳山系千山之餘脈，因山有兩峰，並排矗立，酷似馬的兩個耳朵，故此得名。山上有自然形成的石人石馬、朝陽洞、背陰洞和石棚、石棺及老虎洞，還有歷史形成的烽火臺遺址，南山腳下有一藥王廟遺址。景區內還有6000餘畝水果和蔬菜採摘園，登山之餘還可採摘葡萄、蘋果等新鮮水果。圖片是山頂遠眺的風光，是不是很壯麗呢？

怪坡是遼寧省AAAA旅遊十佳景區，被列為遼寧八大奇觀之一。它發現於1990年4月，位於沈北新區清水台街道內的帽山西麓，觀對曠野，背依群山，長80余米，寬約15米，是一條西高東低走勢的斜坡。怪坡名揚中外，堪稱“華夏一絕”。

國家AAA級旅遊風景區“五龍山”，是瀋陽市周邊地區最大、保存最完好的動植物自然保護區。海拔280.8米的五龍山主峰一一朝陽洞山為渤海大狹管中南臨渤海的第一座山峰，在山頂西北部方圓9米左右的地方，原是一座觀音廟的舊址，那裡雖然四面毫無遮攔但四季無風，即使是七、八級的西南季風勁吹的情況下仍無一點風絲。今年的9、10月，法庫還將舉辦五龍山葡萄節，登山之餘還可採摘葡萄。

天鼓山就在五龍山風景區內。這是一塊蒼松掩映之下的3000平方米大小的山坡。走在上面，腳步稍一加重就會發出咚咚如鼓的聲音。來到這裡的遊客，通常都在玩耍之中許下美好的心願：“一蹦天鼓山，身輕腿不酸；二蹦天鼓山，快樂賽神仙；三蹦天鼓山，福壽安康在身邊。”

聖跡山，位於瀋陽法庫葉茂台鎮，東距縣城約45公里。京沈公路（101國道）穿過其中，東北臨獾子洞國家濕地公園。聖跡山占地面積近30平方公里，據載，此處楓樹林栽種不晚于唐代。此山風巒起伏，透迤數裡,山頂多石，其形甚巨，其壯怪異。雖然楓樹秋天才變紅，但春天來聖跡山能欣賞青松翠柏，發柳白楊，紫槐黃榆，儼然一個蔥籠的綠色世界。秋季，聖跡山古楓節如期舉行，屆時會有攝影采風、“尋遼墓，賞石窟”等活動。

瀋陽水洞風景區群山環繞，山谷幽靜，景區內有藏軍洞、觀音洞、烽火臺、薛禮雕像、濟公靈泉、追雲亭、怡風亭、鴛鴦亭等景點，環繞景區還有一條環山路，可徒步登山，繞景區一圈。登山之餘，還可乘船游水洞、去廣福寺祈福納祥。

大洋山海拔241.8米，是棋盤山景區內第三高山。這裡穀幽山深，樹高林密，濃蔭蔽日，人跡稀少，無論是從森林還是地表植被都保持著良好的原始的自然狀態，給人以粗擴、鄉野之感。在大洋山有一條幽徑從山腳下蜿蜒通向山頂，山頂建有“翠微亭”，供遊人小憩和眺望，領略洋山疊翠的風采。

輝山系長白山的一個支脈。這裡山巒起伏、溪谷迂回、樹木蔥郁，秀湖四面環山、湖水碧澈，林海松濤，氣象萬千，形成美麗的自然景觀。秀湖之水，寬闊清澈，碧波蕩漾，似一顆明珠鑲嵌于群山環抱之中。

莫子山公園位於渾南新城規劃的東西生態景觀軸的東端，占地約52.5公頃。它在原有地勢基礎上進行修建和整理，形成北山(海拔108米)、中山(海拔87米)、南山(海拔99米)。三座山遠近高低各不相同，形成相互映襯、錯落有致的景觀山系，它強調山、水、林三位一體的自然景觀特色。以山水為骨架，以森林為主體，以各類風格各異的花園為特色，形成山水相依、人與自然和諧統一的主題公園。

(中時電子報)

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