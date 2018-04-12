高雄智慧站牌推8年 這些地方竟1座都沒有

2018年04月12日 11:16 中時 林宏聰

高雄推動公車服務E化，市區廣設智慧型站牌，一眼可知公車何時抵達，但市議員顏曉菁表示，推動8年以來，原高縣旗美9區竟連1座E化站牌都沒有，質疑市府施政忽略偏鄉；交通局長陳勁甫坦言會繼續努力，讓公車E化服務更全面性。

高市交通局規畫設置智慧型公車站牌，利用LED燈號顯示公車抵達時間，讓民眾不會等車等到望眼欲穿，全市2546座站牌中，已有832座是智慧站牌，比例達32.68％，不過，市議員顏曉菁12日質詢時強調，智慧站牌配置存在嚴重城鄉差距。

她指出，鳳山區在縣市合併後進步神速，智慧站牌比例也大幅提升，但原高雄縣其他區的智慧站牌比例則遠低於全市平均值，例如岡山區8.08％、橋頭區7.89％、大寮區5.45％、田寮區2.7％，更誇張的是，旗美9區及梓官、路竹、永安區連1站都沒有。

「便民措施是小東西，但能看出市府執政價值，絕不能忽略偏鄉！」顏曉菁說，市府今年獲中央補助，將增加70多站智慧站牌，但評估標準為站位至少有4條公車路線行經、且該站超過80班次的重要場站，依此看來，旗美9區還是無緣設置。

陳勁甫表示，資源有限，目前偏鄉智慧站牌確實較缺乏，交通局會努力增設，現階段也會要求公車業者依照時刻表準時發車，盡量讓民眾即使沒有E化設施，也可以享有較可靠、準確的公車服務。

他也補充，為補足智慧站牌不足之處，交通局開發ibus APP，用手機也能查詢公車行進位置，但顏曉菁回批，偏鄉網路服務不普及，智慧站牌都沒有了，還指望搭車的長輩們用手機查詢？根本不符實際需求。

(中時)