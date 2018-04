2018年04月12日 12:08 中時 陳建瑜

雖然台灣今年受邀參加世衛大會(WHA)機會極低,不過政府仍大力宣傳台灣加入WHA。不僅設置「醫療貢獻網2.0」網站及拍攝「阿巒的作文課」,還特別在臉書上設計大頭貼特效框,寫上「Health for all, Taiwan can help」,動員外交部同仁跟換,希望帶動網路輿論。

外交部今年提前動員準備不同的宣傳方式,設置「醫療貢獻網2.0」,分享台灣醫療成功案例,另外,還拍攝感人故事影片「阿巒的作文課」,描述主角一名女孩阿巒自幼罹患「畸形淋巴血管瘤」,在面臨截肢危機時,經台商捐贈高額醫藥費,得以跨海來台接受高難度手術。影片還配上中、英、日、西、法、德、越南語配音,對全球宣傳。

此外,外交部在臉書上設計大頭貼特效框,在大頭貼上面寫上「Health for all」,下方用綠色字寫上「Taiwan can help」,響應WHA今年「全民健康覆蓋」核心主題。外交部官方粉絲團及許多外交部同仁紛紛在臉書上換上這個大頭貼,響應活動,希望帶動網路輿論。

(中時)