測試磁鐵吸力？男竊夾娃娃機商品遭函送

2018年04月12日 13:43 中時 郭韋綺

近來夾娃娃機店如雨後春筍林立，犯罪手法也屢見不鮮，高雄市岡山地區出現以強力吸鐵竊取商品案件，警方調查，孫姓男子投了3次錢幣，利用機爪子移動之際，成功把機台內商品吸至洞口，竊走價值650元藍芽耳機，經店家報警循線將他逮獲，全案依詐欺罪函送橋頭地檢署偵辦。

夾娃娃機店因屬無人商店，管理不易，屢屢引發竊盜事件。日前一名開設夾娃娃機專賣店的余姓男子，拿著店內監視器畫面至岡山分局壽天派出所報案，指稱所經營的夾娃娃機販賣店遭人以詐術取財，損失財物為夾娃娃機內的藍芽耳機市價約新台幣650元。

員警受理後仔細觀看余姓民眾所提供監視器畫面，發現當時店內僅有一名頭戴黑色安全帽、穿著黑色長袖外套的男子，趁店內沒有其他客人便拿出預先準備的強力磁鐵利用投幣後娃娃機抓取時間，吸住裝有藍芽耳機的鐵盒，經過該男子連續投幣三次，利用投幣後抓取的時間將物品移置機台出口後順利取得財物，得手後騎乘機車離去。

警方隨即以車追人的方式，積極沿路調閱周邊路口監視器，比對嫌疑人所穿衣服車輛，車主孫姓男子經通知後於當晚到案說明。

警方表示，35歲孫男無前科，是名技術人員住在五甲尾，坦承以平時修理機械工作時所取得的強力磁鐵前往夾娃娃機店，利用娃娃機抓取物品時擺動時間，將強力磁鐵吸取機台內鐵盒，經過3次投幣後的抓取物品時間，將機台內的鐵盒移動至機台出口，得手鐵盒內價值約650元藍芽耳機1只。

孫男稱，自己純粹因為好奇想嘗試強力磁鐵功能，才異想天開藉由夾娃娃機內裝有物品的鐵盒做嘗試用，得手後的物品放也放置家中尚未使用，也沒有犯下其他夾娃娃機案件，對犯行感到十分後悔。全案訊畢依詐欺罪函送法辦。

(中時)