臨時兒童遊樂設施成安全死角 藍委修法列管

2018年04月12日 11:43 中時 周毓翔

夜市、活動以及百貨公司外時常可見移動式、臨時性質的兒童遊樂設施，不過日前卻發生兒童因為「飛天椅」器材突然失速而摔落腦震盪、撕裂傷；國民黨立委發現，這類設施若發生安全問題，竟然無法可管，因此提案修法《兒童遊戲場安全管理條例》要將相關器材列管並增訂罰則。

藍委王育敏、林為洲、楊鎮浯與靖娟兒童安全文教基金會、兒福聯盟今(12)日共同召開記者會指出，國內的兒童遊戲場不論營利或非營利，機械式或非機械式，都暗藏風險，尤其是近年來大賺親子財的臨時兒童遊戲場，甚至沒有主管機關，也無「法」可管，親子前往消費，其實危機四伏。

王育敏指出，現行《兒童遊戲場設施安全管理規範》的確位階過低，各機關權責不清，也未強制要求各行業主管機關與地方政府應定期稽查，導致稽查成效不彰。

王育敏以最近新竹市發生購物中心移動式遊具的意外為例，目前的《機械遊樂設施設置及檢查管理辦法》也無法處理，因為該設施並非是建築基地內固著於地面或建築物，沒法可管的狀況下，主管機關不明，地方政府也幾乎「零管理」，才會有這樣的意外發生。

此次提案修法重點包括將營利與非營利的非機械式兒童遊戲設施一併納管，並增訂最高三萬元罰鍰之罰則；兒童遊戲場主管機關每年須實施安全稽查，並要求兒童遊戲場設置者事故發生之緊急處置流程；落實源頭把關，兒童遊戲設施出廠前及完工後檢驗，須經專業認證機構認證通過，工後亦須經專業認證機構認證通過，兒童遊戲場始能開放啟用。

(中時)