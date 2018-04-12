肺癌高居癌症死因首位 8徵兆揪出癌蹤

肺癌高居癌症死因首位，8徵兆揪出癌蹤。(圖/達志影像)

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中時電子報
/綜合報導

肺癌是第二大常見的癌症，發生率相當高，治癒率極低，每年都高居癌症死因的首位。美國癌症協會表示，空氣污染、吸入二手煙、氡氣和致癌物質如石棉和柴油廢氣也是肺癌的主要危險因素，所有人都應知道肺癌的早期8大症狀，愈早就醫，治癒機會也就越大。

肺癌早期8大症狀，包括頻繁生病、不明原因的體重減輕、手指疼痛、軀幹疼痛、聲音沙啞、呼吸短促、上肢虛弱及男性乳房發育等。

美國癌症協會指出，如果發現生病的頻率增加，包括感冒、流感、支氣管炎或肺炎，這可能是免疫系統無法正常運作所致。當肺癌在肺部和支氣管中發展時，肺部會變得更容易患病；肺癌可能會使人的食慾降低，如果民眾經常沒有食慾，或是開始吃飯後沒多久就飽了的話，民眾可將此狀況記錄下來，找出可能的原因，例如是否有食物中毒、食物過敏、經前症候群或胃腸道疾病。如果原因不明，一定要詳細告訴醫師。

指節明顯增寬增厚、指尖疼痛是肺癌的典型症狀。美國癌症協會說，這是因為肺部腫瘤將化學物質釋放到血液中，刺激指尖和指甲下的骨骼和組織生長。如果民眾手指的指節增厚、腫脹或有發燒的情形，務必要告訴醫師。

如果胸部、肩部、背部或腹部出現持續性鈍痛要注意，很可能是肺部腫瘤直接壓迫所引起的，每四個肺癌患者就有一個有胸痛的症狀；如果民眾聲音聽起來有些沙啞，或者在吞嚥或說話時會感到疼痛，這可能代表患有肺癌。聲音沙啞如果伴隨著持續的咳嗽、喘鳴或咳血，清務必盡快就醫。

呼吸短促是婦女的常見症狀，而且常常被誤診為是年齡或不運動所導致的，但事實上，呼吸短促是肺腺癌的特徵，而肺腺癌是婦女身上最常見的肺癌類型；上肢虛弱、協調性喪失和肌肉痙攣都是腫瘤伴隨症候群的症狀，它是一種和肺癌相關的病症，會引起荷爾蒙、神經系統、血液等方面出現紊亂的臨床症狀。

協會表示，有一些男性肺癌患者的乳頭周圍和下方會腫大，男性乳房發育也是腫瘤伴隨症候群的症狀，是由於激素、蛋白質和其他物質釋放到血液中所引起的。

(中時電子報)

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