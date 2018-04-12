《全台最速報》蘇貞昌再戰新北 朱立倫：市民會做出明智選擇

《全台最速報》蘇貞昌再戰新北 朱立倫：市民會做出明智選擇

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中時電子報
綜合報導

◎蘇貞昌再戰新北 朱立倫：市民會做出明智選擇

民進黨主席蔡英文今天上午邀前行政院長蘇貞昌會談，蘇允諾願承擔責任。對於蘇貞昌回鍋選新北，與國民黨參選人侯友宜形成兩強之爭，新北市長朱立倫今表示，一方面祝福，一方面相信新北市民會做出明智的選擇。

◎秘密特訓宣傳 花博吉祥物石虎韓職開場秀

台中市將於今年11月3日舉行世界花卉博覽會，吉祥物石虎家族樂虎、來虎隨市長林佳龍赴韓國昌原市NC恐龍隊主場馬山棒球場宣傳花博，為先發的台灣投手王維中加油，不僅見證兩市簽署台中宣言及友好城市，更受邀於賽前與恐龍隊吉祥物Dandi霸王龍、Sseri腕龍熱舞開場，萌翻全場，吸引許多韓國球迷爭相合照。

◎潛入聯大女宿偷拍沐浴 色狼遭捕後辯「尿急」

苗栗聯合大學日前發生女生宿舍偷拍案，一名李姓女大生在洗澡時突然發現上方有一手機正在偷拍，嚇得大聲尖叫，該名偷窺狂迅速逃逸。苗栗分局南苗派出所清查學校附近路監視器，逮捕有偷窺前科的26歲廖姓男子，他坦承「路過尿急，沒有偷拍」，警方正在清查其電腦內資料。

◎北市推內科2.0 大港墘公園今完工啟用

北市府推動「內科2.0」計畫，其中，為了提供高度密集科技園區內，能有一座寬廣公園、提高生活機能，舊花卉市場遷移之後，改造為「大港墘公園」。台北市長柯文哲12日早上也親自出席啟用典禮，只可惜天公不作美，現場下起大雨。

(中時電子報)

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