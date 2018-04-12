這些症狀中3個 就代表你的手機過時該換了

2018年04月12日 11:39 中時電子報 簡怡欣

現代人手一機、機不離身，低頭族隨處可見，且對於科技控來說，換手機頻率更是不在話下。不過，科技產品推陳出新，每年都有新機面世，對一般手機用戶來說，究竟何時才是換機的關鍵？大陸新浪網報導，若你的手機面臨以下超過3個情況，就代表換手機的時刻到了！

你已經對智慧型手機產生倚賴了嗎？手機雖然為生活增加了不少便利性，然而卻讓人類的認知能力有所下滑，其影響不可忽視。(達志影像／shutterstock提供)

智慧手機科技發展快速，成為當代快速消費商品。以下為辨別手機是否過時的5個線索，看看你的手機是否有該淘汰跡象：

1、手機螢幕過小、解析度低：大螢幕手機成趨勢，如果手機螢幕小於5英寸、且解析度不及1080P，代表你的手機顯示效果不佳，建議趕緊更換手機。

2、處理器型號過舊：手機處理器品質好壞直接決定用戶的使用體驗，也就是說，選對處理器，基本上就選對手機一半。若手機處理器還在用驍龍820或者驍龍625以下的話，顯示出這款手機已過時。

手機電量一變低，讓不少用戶焦慮。(達志影像／shutterstock提供)

3、記憶體過小：手機記憶體不足、儲存空間過小，導致用戶需經常性清理內部空間之外，若手機運行記憶體少於2GB、快閃記憶體少於16GB的話，手機操作上也容易出現有異常卡頓。

4、電池容量過小、沒有快充：電池是手機的「心臟」，主流旗艦手機的電池容量多達3000-4000mah，基本上電池容量還停留在2000mAh左右的就被視為過時產品；且如果電池容量已經過小，若還沒有搭載快充技術，就很難滿足使用者的需求。

5、安卓版本在4.4及以下：安卓版本越高，代表手機功能愈新穎，使用上越流暢、越省電。不過，如果手機安卓版本還停留在安卓4.4及以下，就永遠無法體會到安卓8.0的順暢體驗。

(中時電子報)