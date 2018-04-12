最美變性皇后 泰版Angelababy驚豔徵兵現場

「小Angelababy」新人演員Yoshi Rinrada，也在社群分享自己的「徵兵」現場照。（圖/Yoshi Rinrada Instagram）

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中時電子報

擁有眾多美麗變性人族群的泰國，近日進行大規模徵兵檢驗活動，受限於法規規定，所有男性都必須出席徵兵檢驗，即使已做完變性手術的「男性」也一樣。這也讓歷年的徵兵現場，常常會出現「萬綠叢中一點紅」的奇特現象。

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剛奪下國際變性選美大賽（（Miss International Queen））亞軍、去年「蒂芬妮小姐大賽」（Miss Tiffany's Universe）后冠的「小Angelababy」新人演員Yoshi Rinrada，也在社群分享自己的「徵兵」現場照，其美豔程度驚豔了現場所有工作人員。

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ขอบคุณหน้าสวยๆ @maihaek_makeup ผมสวยๆ @bird_bigger นะค่า

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被華文媒體封為「泰版Angelababy」的Yoshi Rinrada，本就是泰國與華語圈的網紅演員，已完成變性手術、成為名符其實女性的她，演技和外貌始終是外界焦點。除了被華文媒體封為「泰版Angelababy」，更將她和另一位曾主演香港電影《掃毒》的變性美女Poy並列，成為華語界最知名的兩名變性演員。去年奪下「蒂芬妮小姐大賽」（Miss Tiffany's Universe）后冠後，亦在3月中旬拿下國際變性皇后（Miss International Queen 2018）選美大賽亞軍。

昨晚出爐的最新2017泰國蒂芬妮變性選美皇后出爐，由新人演員Yoshi Rinrada（圖中央）奪冠。（圖/Miss Tiffany's Universe臉書專頁）

從1998年開始，為了提升泰國境內變性人族群的社會接受度和地位，專門舉辦選美大賽，只要是泰國國民、年紀介於18至25歲之間的變性人皆可報名參加。每年參賽佳麗超過百人，背景職業分佈非常廣泛，入選者不乏大學學生、醫師、藥師、工程師等專門從業人員，當然亦有不少演藝人員與模特，但唯獨每年的徵兵會場，受限於原生性別限制，仍然年年上演這種反差過大的場景。

(中時電子報)

文章來源：Thiên thần chuyển giới Thái Lan lo lắng khi khám nghĩa vụ quân sự

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