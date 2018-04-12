總統邀拚新北 蘇貞昌：義無反顧是民進黨員DNA

2018年04月12日 11:46 中時 曾薏蘋

前行政院長蘇貞昌(中)。(民進黨中央提供)

身兼黨主席總統蔡英文(右三)今天與前行政院長蘇貞昌(左三)會面。（民進黨中央提供）

身兼黨主席總統蔡英文今天與前行政院長蘇貞昌會面；發言人鄭運鵬轉述，總統表示，「蘇不管個人名望或是過去新北的淵源都是民進黨最強的候選人」，希望蘇可以不計個人榮辱為新北市民進黨及台灣扛起責任。蘇貞昌表示，他跟陳菊一樣，「只要黨、台灣有需要，一向都是義無反顧，扛起責任，這就是作為民進黨員的DNA。」

鄭運鵬也轉述，民進黨秘書長洪耀福表示，今天會面後會立刻致電新北市挺游的新北市黨部主委余天、議員李坤城等通知、溝通。

民進黨昨天選對會通過，建議中執會通過徵召前行政院長蘇貞昌參選新北市長，蘇蔡會約談了超過一個小時，蘇貞昌離開時，被媒體問到，有沒有覺得總統還滿有誠意？蘇貞昌說，「當然、當然」；至於被問到，有沒有什麼要溝通的？蘇說，大家談得很愉快。

民進會後由發言人鄭運鵬轉述蘇蔡會談話指出，今天選對會跟中央黨部邀請蘇貞昌，因為昨天選對會一致通過建議，徵召前行政院長蘇貞昌參選新北市長，因此今天蔡主席特別在中央黨部，邀請蘇前院長會面，就新北市長徵召候選人一事交換意見。

鄭運鵬說，會中，總統府秘書長陳菊及選對會召集人林錫耀、陳明文，就新北市選對會處理程序，及新北市整體選戰佈局，及對今年戰略佈局及新北選舉一戰，扮演領頭羊的重要性，跟蔡英文主席報告。

鄭運鵬說，主席會中高度肯定蘇貞昌在過去縣長任內卓越表現，也創造民進黨綠色執政品質保證的標竿，過去蘇貞昌在台北縣留下的政績，讓新北市民非常懷念跟稱道，主席表達高度肯定，主席也向蘇表示，新北選戰是今年選戰重中之重，也能帶動整體氣勢的重要佈局，經選對會的評估，「蘇不管個人名望或是過去新北的淵源都是民進黨最強的候選人」，在年底勝選的總目標之下，希望蘇可以不計個人榮辱為新北市民進黨及台灣扛起責任。

鄭運鵬說，對此，蘇表示，過去到現在都希望給青壯世代機會，也陪立委吳秉叡走過每個鄰里，但在選對會與蔡主席的評估下，若大家認為他是最有勝選機會的候選人，他作為一個創黨黨員，一路走來都是顧全大局，為了民進黨、新北、台灣，他願意承擔責任。

鄭運鵬轉述，蘇貞昌也表示，剛才走近九樓腳步，看到十八人創黨小組照片，他停下腳步看，他的心情跟菊姐一樣，只要黨、台灣有需要，一向都是義無反顧，扛起責任，這就是作為民進黨員的DNA。

蘇也表示，過去一年多以來走過新北市的每個鄰里，看到過去他八年來努力付出、脫胎換骨的台北縣，但也看到過八年的政績沒有好好維持，各鄉鎮精彩活動停辦，新北市的軟硬體都逐步毀壞感到痛心。

蘇貞昌表示，他基於對新北市民的感情與責任，他會接受蔡主席的徵召，不計個人毀譽、榮辱扛起責任，相信年底的這場選戰一定要全檔團結才能勝利，支持中央推動改革，這是他一貫的初衷。林錫耀也報告，關於蘇的徵召，會在4月25日中執會完成徵召程序。

(中時)