不發校長聘書 管中閔律師團：教部恐吃民、刑事責任

2018年04月12日 11:56 旺報 李侑珊

教育部長潘文忠昨（11）日出席立法院教委會，強硬表示，若查到台大準校長管中閔赴陸違法相關事宜，將不發布聘書。對此，管中閔義務律師團回應，教育部既然認定內政部長葉俊榮赴陸講學並無違法，管也同樣合法，若教育部仍不發布校長聘書，必須依法付出民事、刑事及行政等法律責任。

管中閔義務律師團指出，近日連環爆出內政部長葉俊榮到多所大陸大學、官方場合，短期授課或演講，在大陸的大學擔任客座教授、兼課時程，為期27天；葉赴陸演講、客座教授、兼課時程，屬於「繼續性的長時間行為」，與管中閔赴陸講學、從事學術交流的日期迥異，既然認定葉是合法的，應以相同標準來看管中閔。

至於潘文忠昨日在立法院教文會上，態度強硬，即如查到管赴陸違法事宜，可能不聘任，管中閔義務律師團表示，教育部目前採取的態度是「不作為」，還要召開跨部會諮詢小組，團隊將依照教育部的作為，來決定是否提出法律責任。

依照《大學法》第9條第1項規定，「公立大學校長之產生，應於現任校長任期屆滿10個月前或因故出缺後2個月內，由學校組成校長遴選委員會，經公開徵求程序遴選出校長後，由教育部聘任之」，簡單來說，即管中閔上任法定期限，不能超過107年3月18日，但管當選迄今已超過3個月，教育部遲遲不發布聘書，已瀆職，管中閔義務律師團說，教育部恐將面臨民事、刑事及行政等法律責任。

管中閔義務律師團表示，既然政府部會幫內政部長葉俊榮背書，教育部長潘文忠更直接表明，葉前往大陸短期客座講學，是教育部容許的學術交流行為，檢視管中閔則不應具備雙重標準，即教育部應速核發台大校長聘書給管中閔。

(旺報)