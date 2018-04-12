好髒！高雄飲用水源被爆「大腸桿菌值超標14倍」

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由於全國國土計畫將於近期公告，環保團體今（12）日召開記者會指出，高雄飲用水水源大腸桿菌超標14倍，主因就在於中南部不下雨，水庫見底、水質差、要求全國國土計畫將「自來水水質水量保護區」，劃為「國土保育區」，以保護水資源。

由監督全國國土計畫聯盟、台灣水資源保育聯盟、台灣生態學會、草山生態文史聯盟等環團今日上午於台大校友會館進行記者會，會後又到行政院遞交陳情書，要求自來水水質水量保護區應列入全國國土計畫的國土保育區，行政院不可更改內政部審議結果。

依據環團公布今年1~3月環保署檢測部分水庫及攔河堰水源水質，水庫方面，阿公店水庫、石門水庫及曾文水庫等水質不佳；大腸桿菌值來看，今年2、3月，高雄、新竹的檢測值分別超標14倍、6.5倍。台灣水資源保育聯盟學術召集人陳椒華指出，這是顯示枯水期時，河川逕流量小，水質惡化嚴重。

台灣環境保護聯盟理事吳麗慧表示，目前中南部的飲用水水質不佳，由導電度、氨氮、懸浮固體、重金屬等檢測值，得出高雄市、新竹市的水源水質幾乎都是最差，而頭前溪、高屏溪都是水源區開發特別嚴重，故請政府應立即檢討，絕不可再鬆綁自來水水質水量保護區的土地利用，應維持於國土保育區。

草山生態文史聯盟理事長文海珍表示，請政府重視水源保護區的管理，加強水源區的保育，不可鬆綁法規開發，過度開發的頭前溪流域及高屏溪流域，政府應加強廢水處理，專管設置排到水源區外，也要杜絕汙染性工廠於自來水保護區內設置，並公告飲用水取水口一定距離。

(中時)

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