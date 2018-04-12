教部卡管 管中閔助理：若配合說明 才有辱台大尊嚴

圖為管中閔。(圖/本報資料照)

友善列印
旺報

「怎麼會有這樣的教育部長？」教育部長潘文忠要求台大新校長管中閔出面說明赴陸兼職疑義，並表示若管中閔涉不法、教育部就不聘任管中閔台大校長職位，管中閔助理表示：「難道當部長每天只要看特定媒體的報導，當莒光日教學、當法院判決書，連小學生的媒體識讀能力都沒有嗎？」他並表示若管中閔真的配合教育部說明，才是踐踏大學自治，有辱台大尊嚴。

管中閔助理表示，管中閔不會配合潘文忠喊話而隨之起舞。他說，教育部在春假前，自己「太有智慧」搞出跨部會諮詢小組這個死局，「球一直在潘文忠手上，一拖再拖、一變再變，變成丟不出去的燙手山芋，管中閔還有必要蹲下去給他當下台階去踩嗎？」

管中閔助理反問，教育部、陸委會、內政部、法務部等配合特定媒體抄家辦案，管中閔個資或公務職掌上的秘密，都公然違法洩漏，這些部會卻從來沒有發過一紙公文給管中閔，管中閔要去跟誰說明？管中閔應該要說明的問題到底是什麼？

他表示，包括廈大案，教育部根本沒有發公文給台大，而是用人事系統的保密管道以「便箋」要求台大管理學院去函大陸多所大學，「上窮碧落下黃泉」調查管中閔有無兼職；一直到臨時校務會議上，台大管理學院對此提出說明，管中閔才知道自己被教育部人事處以機密調查。「從頭到尾『保密防諜』，沒有隻字片紙要管中閔說明，現在潘文忠卻要管中閔出面，請問，到底要說明什麼？」。

管中閔助理表示，潘文忠顯然完全搞不清楚大學自治與大學校長遴選制度。管中閔是被台大校長遴選委員會依法遴選出來的校長當選人；若管中閔有影響當選資格的違法疑義，遴選委員會請管中閔去說明，合乎制度與事理，管中閔當然會去。

他說，教育部長及其跨部會諮詢小組，連發公文要求管中閔說明的膽識與權能都沒有，「潘文忠是憑哪一條法律用媒體喊話要求管中閔對外說明？」管中閔如果配合潘文忠或這個跨部會諮詢小組去說明，那才是踐踏大學自治，有辱台大的尊嚴與高度，給政治介入校園留下惡例。

(旺報)

好髒！高雄飲用水源被爆「大腸桿… 無導入餐具租借服務 桃園農博堆…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。