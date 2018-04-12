一觸即發！川普要射彈、英派潛艦 敘軍防空襲先撤離

美國總統川普去年4月對敘利亞發射59枚戰斧飛彈。（圖/美聯社）

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敘利亞度瑪鎮平民遭到攻擊。(圖/美聯社)

白宮已經認定，敘利亞總統阿薩德和俄羅斯要為度瑪鎮（Douma）平民遭化武襲擊負責，總統川普甚至在推特上威脅要再向敘利亞射彈，同時英國也計畫出動載滿飛彈的潛艦前往敘利亞。敘利亞政府軍已從首都大馬士革的重要國防設施撤出，以防空襲。

敘利亞當地的監督團體「敘利亞人權瞭望台」（Syrian Observatory for Human Rights）11日表示，敘利亞政府軍在接獲俄羅斯收集到西方國家將對敘利亞進行空襲的情資，敘利亞政府軍已開始從首都大馬士革內的重要國防設施內撤出。

敘利亞國防部與軍事總部等建築，兩天前已人去樓空，精銳的第4師與共和衛隊也已從首都近郊的基地撤離。敘軍同時清空了主要機場、空軍等基地，部隊也遠離英國、美國可能會攻打的設施。

俄羅斯的情報也表示，法國可能將大馬士革的化學戰指揮部，以及賈拉亞（Jamraya）的「敘利亞科學研究中心」（Syrian Scientific Studies and Research Center）列為攻擊目標。

由判軍所控制的度瑪鎮在7日遭到致命化武攻擊，敘利亞總統阿薩德成為眾矢之的。這也是他繼去年4月伊德利卜省汗舍孔鎮（Khan Sheikhun）遭化武攻擊後，兩年內再次被指控使用殘忍的化學武器。

對此美國總統川普昨天也在推文表示：「俄國矢言要擊落任何和所有對敘利亞發射的飛彈。那就準備好吧，俄羅斯，因為又棒、又新、又精明的飛彈就要打來了！」

美國國防部長馬提斯（James Mattis）也在11日表示，美國及盟友仍在評估這次敘利亞的化武襲擊的情況，但已經做好準備為川普提供所有軍事選項。

除此之外，英國首相梅伊（Theresa May）12日也將就敘利亞化武襲擊召開緊急內閣會議，且梅伊也在計畫下令要英國潛艦行動，將敘利亞領土納入艦載導彈射程範圍內。

(中時電子報)

文章來源：Syrian Observatory: pro-government forces empty airports, bases

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