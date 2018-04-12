《時來運轉》運彩報報 - 洞悉團隊數據 主客大小有據

2018年04月12日 12:00 中時電子報 尉遲佩玉 、 盧品青

美國職棒大聯盟進行兩週後，30支球隊都已完成約莫10場比賽，雖然距離全季終了時序甚遠，但目前累積數據卻已可稍稍窺見投注方向，本週就來談團隊攻擊力與「主客隊大小」玩法的關係。

最直觀能顯現團隊攻擊戰力的數據，絕對非「總得分」莫屬！目前排行榜前五強依序為：勇士、天使、海盜、洋基、藍鳥，末五席由下倒數則為：皇家、巨人、紅人、印地安人、道奇。這當中應以勇士、海盜、印地安人三隊最出乎彩迷意料，打擊表現優異的兩隊可解釋為野手陣容換血進入收割期，加上現階段球員健康無傷兵，因此進攻穩定；陷入低迷的強權克里夫蘭軍團則是調整步調稍慢，又有強勢的投手輪值可供依靠，所以在戰績尚能維繫下不疾不徐面對當前局勢。

我們再回到前後五支團隊總得分強弱的球隊討論：前段班的首席勇士最高，場均能得約7分；第五名的藍鳥也有場均得超過5分的能力。就數據面觀察，現階段這些球隊都能輕鬆突破主客隊大小一般的門檻3.5到4.5分；加上洋基雙砲管賈居、史坦頓全壘打能力優異，天使年輕好手楚奧特、大谷翔平安打能力佳，遇上這些球隊出賽，選擇投注該隊(無論客、主)的「大」分選項均非常合理。

美國職棒2018團隊得分比較表

後段班自26名道奇起的場均3.2分，到第30名皇家的2.3分，則是顯著低於前述開盤均值。其中舊金山巨人一向打擊薄弱，開季至今有多場被完封或僅得1分的場次；道奇則和前述印地安人類似，目前倚賴投手穩定撐局，因此遇到這些隊伍出賽，近期該要投注他們的主、客隊「小分」為標的，會有較佳預測命中率。

運彩「主客隊大小」玩法屬於對消費者有利的項目，因為預測變數中，剝離了對戰球隊的影響因子，純就隊伍本身能力可以判讀出一些趨勢。下回有機會可以搭配團隊投手能力的解析，來看看還有哪些值得關注的球隊。

(中時電子報)