《時來運轉》運彩報報 - 網球大小投注密技

2018年04月12日 12:04 中時電子報 尉遲佩玉 、 盧品青

台灣運彩網球賽事越開越多，身為運動彩券死忠粉絲，一定要跟上新時代的潮流！自從下定決心著手研究網球以後，發現比賽不僅精彩可看度高，投注起來也有許多有趣的技巧，今天就來跟大家介紹關於網球大小分的投注秘訣。

台灣運彩網球的大小分值是以局數做為計算的基準，一場網球比賽通常其中一方先拿下6局則贏得一盤(偶爾會有7局的情況產生)，三盤兩勝制的網球比賽中，運彩所開立的大小分值(局數)往往會開出20.5左右的數字，也就是說假如雙方沒有廝殺到第三盤，輸球的一方兩盤都沒有拿超過4局，則會出現小分賽果！

聰明的讀者看到這邊一定不難聯想，如果特別挑選比賽雙方實力差距較大的場次投注小分，一方面比賽進行至第三盤的機會低；另一方面實力較差的球員不容易拿到很多局數，這樣一來比賽出現小分賽果且中獎拿到彩金的機會可是大大增加！

以月初WTA查爾斯頓巡迴賽為例，筆者就耳聞有玩家精心挑選大阪直美@J.布雷迪、辛特斯@古歷尼克、布薩妮斯庫@拉普科以及喬吉@艾斯皮諾薩四場比賽串關小分，其四場對戰實力都有一定差距(不讓分低賠方不超過1.4倍)，最終除了布薩妮斯庫@拉普科退賽賠率為1之外，剩下三場賽事均打出小分賽果，這位玩家可是以四萬塊的投注金額抱回超過20萬的獎金呢！

(中時電子報)