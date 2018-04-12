《時來運轉》運彩報報 - NHL史坦利盃 季後賽對戰攻略

2018年04月12日 12:08 中時電子報 尉遲佩玉 、 盧品青

美國國家冰球聯盟(NHL)2018例行賽已在4月9日結束，東西區8強也順利產生，以下為季後賽第一輪8組對戰的參考數據。

東區

坦帕灣閃電 vs. 紐澤西魔鬼

坦帕灣閃電以113分在大西洋組搶下冠軍，隔一年重返季後賽，更成為東區戰績最佳隊伍；紐澤西魔鬼在競爭激烈的大都會組以97分排名第5，總成績位列東區第8，相隔5年後吊車尾以外卡晉級。這是兩隊史上第3次在季後賽交手，前兩次都是魔鬼贏得系列賽的勝利，最近一次是2007季後賽第一輪，魔鬼以4勝2敗淘汰閃電。今年例行賽雙方交手3場，魔鬼也是3戰全勝，頗有相剋的味道，老八傳奇隨時可能上演。

波士頓棕熊 vs. 多倫多楓葉

波士頓棕熊以1分之差落居大西洋組第2，多倫多楓葉則是105分排名大西洋組第3，兩隊都是連續兩年闖進季後賽。這是雙方史上第15次在季後賽遭遇，多倫多楓葉此前贏得8次系列賽的勝利。最近一次是2013季後賽第一輪，棕熊4勝3敗驚險晉級。今年例行賽雙方交手4場，楓葉拿下3勝表現較佳。

華盛頓首都 vs. 哥倫布藍衣

華盛頓首都以105分稱霸大都會組，連續4年亮相季後賽，也是近11年的第10次。對手哥倫布藍衣是同組的第4名，積分與魔鬼相同，都是以外卡資格晉級，連續兩年出席季後賽。雖然同處大都會組，但本次是雙方史上首度在季後賽交鋒。今年例行賽雙方交手4場，首都3勝1敗佔有對戰優勢。

匹茲堡企鵝 vs. 費城飛人

匹茲堡企鵝在大都會組以100分排名第2，費城飛人則是98分在同組排名第3。企鵝連續12年打進季後賽，期間4度打進史坦利盃決賽，拿下3次冠軍，包括前兩年分別以4勝2敗擊退聖荷西鯊和納許維爾掠奪者，今年將瞄準隊史首次三連霸。費城飛人相隔一年重返季後賽，近6年3次打季後賽都在首輪出局。這是雙方史上第7次在季後賽對決，飛人在前6次系列賽拿下4勝，最近一次是2012季後賽第一輪，飛人4勝2敗晉級。今年例行賽雙方交手4場，企鵝取得全勝。

西區

納許維爾掠奪者 vs. 科羅拉多雪崩

納許維爾掠奪者連續4年打進季後賽，今年以117分成為中央組龍頭，同時也是全聯盟戰績最佳隊伍，獲頒例行賽冠軍的總統盃，也保證享有季後賽每一輪的主場優勢。科羅拉多雪崩95分在中央組排名第4，最終是以西區總排名第8的外卡晉級，雪崩暌違3年重返季後賽，也僅僅是近8年來的第2次。兩隊從未在季後賽交手，本季例行賽對壘，掠奪者4戰全勝。掠奪者去年以外卡打進季後賽演出大驚奇，一路殺入史坦利盃決賽才輸給企鵝，今年捲土重來拿下隊史首座總統盃，來勢洶洶被視為奪冠最大熱門。

溫尼伯噴射機 vs. 明尼蘇達荒野

溫尼伯噴射機以114分在中央組排名第2，明尼蘇達荒野101分則排名第3，這也是兩隊在季後賽史上的首次交鋒。噴射機自2011年從亞特蘭大搬遷至溫尼伯，至今7個賽季2度打進季後賽，今年是相隔兩年再度晉級。荒野近年表現穩定，已經連續6年打進季後賽，不過前5年都未能闖過第2輪。今年例行賽雙方交手4場，噴射機3勝1敗佔上風。

維加斯黃金騎士 vs. 洛杉磯國王

維加斯黃金騎士以新軍之姿，在首個賽季就擦亮招牌，以109分搶下太平洋組冠軍，成績在全聯盟排名第5。洛杉磯國王98分在太平洋組排名第4，相隔一年以外卡重返季後賽。國王在2012和14年兩度贏得得史坦利盃，但隨後3個賽季只有一次打進季後賽並在首輪出局。雙方當然是首度在季後賽交鋒，今年例行賽交手4場，各2勝2敗平分秋色。

安納罕鴨 vs. 聖荷西鯊魚

安納罕鴨101分在太平洋組名列第2，連續6年打進季後賽。對手聖荷西鯊魚在太平洋組排名第3，例行賽積分剛好100，鯊魚連續3年打進季後賽，2016年曾闖進史坦利盃決賽但不敵企鵝無緣隊史首冠。這是雙方史上第2次在季後賽對壘，2009年西區第一輪，鴨隊以4勝2敗淘汰鯊魚。今年例行賽交手4場，鯊魚3勝1敗領先。

(中時電子報)