候任美國務卿蓬佩奧： 願與陸建立更有效的雙邊關係

2018年04月12日 12:55 中時 江靜玲

候任美國國務卿蓬佩奧表示，川普政府決心與中國政府透過外交合作，努力發展更加富有成效的雙邊夥伴關係。蓬佩奧強調自己將透過外交實現川普總統的外交政策目標，戰爭永遠是最後手段，並將支持「川金會」，相信美方不會重覆過去錯誤。

聯邦參院12日舉行國務卿提名人蓬佩奧任命聽證會，白宮11日晚發布蓬佩奧書面證詞摘要。在美陸關係上，蓬佩奧表示，中國大陸仍持續致力在外交，軍事和經濟方面與美國展開競爭。 多年來，中方通過盜竊美國智慧產權和強制技術轉移，利用美國疲軟的貿易政策，吸取美國經濟的財富和秘密。軍事上，中國大陸繼續在南海和東海，網絡，甚至外太空進行挑釁。

蓬佩奧表示，川普政府決心與中國政府透過外交合作，致力發展更富成效的雙邊夥伴關係。 美國樂見大陸支持向北韓政權施加壓力，但中國大陸必須再做更多。蓬佩奧並強調， 國務院必須是制定和執行「我們的」(美國的)」中國政策中心。

在北韓核武問題上，蓬佩奧說，美國國務院已成功地召集全球，對北韓進行了具深遠影響的制裁，但仍然有許多外交工作待處理，包括支持川普總統打算與北韓領袖金正恩晤面。這項晤面將在承諾實現無核化，並防止美國被北韓核武威脅的情況下舉行。

蓬佩奧表示，他已閱讀中情局與北韓談判的歷史，並相信美國不會重複過去的錯誤，「川普總統不是在談判桌上玩遊戲的人 ，我也不是。」

在伊朗和伊朗核協議上，蓬佩奧說，伊朗核擴散威脅問題是真實的，美國和美國盟友必須處理伊朗核能力所帶來的長期風險。他並指出，伊朗在敘利亞，伊拉克和黎巴嫩的活動已威脅到以色列的存在，真主黨的全球影響威脅到「我們的家園。」

蓬佩奧表示，川普總統準備與美國的合作夥伴一起修改「聯合行動計劃」(JCPOA 伊朗核協議)，以修復其最嚴重的缺陷，期待在4月22日舉行的七國集團部長級會議和稍後舉行的北約部長級會議中，與主要盟國進行接觸，討論此事。

書面證詞中，蓬佩奧並有意淡化自己的「鷹派」標籤，指出他對軍人的痛苦犧牲有第一手了解，被稱為「 鷹派」或，「戰爭強硬派」時，只有搖頭。他表示，軍事佈署與戰爭間有很大的空間， 戰爭永遠是最後的手段。

(中時)