無導入餐具租借服務 桃園農博堆出垃圾山

2018年04月12日 12:40 中時 洪安怡

近期桃園市政府主辦的農業博覽會吸引不少人潮前往，但由於現場並未導入餐具租借服務，導致廢棄一次性餐具的累積速度與數量驚人。看守台灣協會助理研究員陳威霖今日發起一人一信，希望號召民眾一起向市府陳情，建議市府未來任何室內外活動和會議皆導入租賃服務，建立循環經濟典範。

陳威霖舉例，假設有人兩手空空進入會場，看到一輛咖車，先買杯咖啡邊走邊喝，產生小紙杯、塑膠杯蓋和護套；到農夫市集看到香噴噴的草仔粿買了一小塊，產生塑膠袋；又買了地瓜球，產生紙袋或紙餐盒和叉子或竹籤；逛到一半口渴，買杯烏龍奶綠，產生塑膠杯和吸管；再搭配甜點買了霜淇淋，老闆很貼心的用小塑膠袋包住甜筒避免沾手，這樣為期40天的博覽會，將產生的垃圾數量驚人。

陳威霖說，主辦單位並非沒有任何垃圾減量機制，不少攤位都會在外面貼上有加註「自備環保餐具一律折5元」字樣的菜單，但有些攤位不會貼菜單，有些則把優惠字樣覆蓋，電洽主辦單位證實，這個獎勵機制是鼓勵攤位採用，不具強制性，甚至他自帶杯向攤位購買飲料，攤商因為沒有量杯，還是用塑膠杯盛裝再倒入自帶杯，獎勵機制形同具文。

陳威霖表示，近幾年許多大型活動都開始盛行提供杯子和餐具租賃，消費者支付一定的押金取得杯子和餐具，在封閉範圍內使用再歸還拿回押金，除了租賃服務，也應在招商時強制攤位配合優惠，或提高此項目的評選權重等；不可否認折扣5元對攤商吃重，最好的方法還是消費者培養自行攜帶餐具容器的習慣。

為了讓民間的聲音讓政府聽見，陳威霖懇請各界協助向桃園市長陳情，他研擬了一篇陳情文給各界參考使用，主旨為建議市政府辦的室內外活動和會議有杯子及容器租賃服務，陳情全文如下：

「我是關心台灣環境的民眾。首先感謝市長連續兩年舉辦農業博覽會，讓民眾有機會認識桃園在地產業及有效運用資源的農業生產方式。然而，這個活動為期40天，如果沒有任何有效的垃圾減量措施，產生的垃圾量將難以想像。

現場僅在美食區有自備餐具折扣5元的獎勵，且這項措施並非強制性，攤位可以選擇不採納，更可惜的是，部份攤位沒有可衡量的量杯，如果消費者用自帶杯商家仍需先用一次性杯子盛裝，除此之外看不到其他垃圾減量措施了。

最近幾年很常看到路跑活動或是學校園遊會，主辦單位為了降低垃圾量提供杯子和餐具的租賃服務，消費者只要支付押金即可取得餐具容器，使用後歸還押金可全額退還，誠摯地建議市長，如果明年要再舉辦農業博覽會或往後其他大小活動，現場可提供餐具容器的租賃服務，並強制所有攤位配合自備容器優惠措施（不一定要5元）；再協調租賃業者提供攤商杯子，避免消費者自帶杯時沒有可衡量的杯子。

農博現場介紹很多再生能源和資源循環的農業生產，但在垃圾減量方面著力較少，希望市長也能讓參訪者自我實踐循環經濟，相信透過實踐教育的目的會更深入，而且循環經濟也是中央目前的執政方向，感謝！」

陳威霖提醒，發生時間可填寫從4月4日到陳情的任一天，發生地點選「地址」，行政區選「新屋區」，詳細地點可直接寫農業博覽會，填寫個人資料送出，之後會收到簡訊驗證碼，記得輸入驗證碼才會立案，陳情步驟不是很簡便，非常感謝大家做到這一步。

(中時)