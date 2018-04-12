旅館當機房　詐上千萬

2018年04月12日 12:40 中時 黃國峰

台中市警局少年隊破獲詐騙集團租賃旅館房間當機房，現場查扣路由器7台、手機9部、平板7部、筆電4部、SIM卡29張等相關證物。（黃國峰攝）

詐騙集團每10多天就換機房地點，並租賃旅館客房當詐騙基地，以躲避追緝，但仍難逃法網，台中市警局少年警察隊與中市警察局五分局、刑事警察大隊科偵隊、警政署電信偵查大隊偵二隊等合作，經過多日埋伏，終於破獲該詐騙集團，逮捕林男等5名嫌犯，發現該集團以大陸人民為對象，租賃客房10多天來初估已詐得上千萬台幣。

警方指出，該詐騙集團機房與以往需裝設大型機器設備的機房不同，經由插卡4G網卡的路由器分享無線訊號，大幅降低設備重量，輕量化的結果，得已頻繁更換地點躲避查緝。

台中市警局少年隊接獲線報，指出大坑某知名飯店客房疑有詐騙集團租用從事詐騙工作，檢警連日調查發現，二樓客房WiFi訊號傳輸異常頻繁，並發現二樓藏有三間隱藏版房間，為詐騙集團使用，11日下午警方先控制飯店櫃台以防通報，並直接破門進入，發現隔間後還有三間房， 當場逮補林姓男子等五人，現場查扣路由器7台、手機9部、平板7部、筆電4部、SIM卡29張等相關證物。

警方調查，林姓男子（32歲）找來吳姓男子（25歲）、焦姓男子（24歲）與張姓（25歲，詐欺通緝）與張妻劉姓女子（25歲）等，透過微信向大陸人民、大陸旅美澳僑民發送「申請帳戶涉跨國洗錢案，金額龐大，贓款去向不明，帳戶被檢察官監管，必須匯入法院指定帳戶」等詐騙訊息，短短二周初判有200多民大陸民眾受騙，初估不法所得約新台幣上千萬元。

警方表示，林男5人都堅稱是在做網路賭博不是詐騙集團，但相關事證明確，全案依詐欺等罪嫌移送台中地方法院檢察署偵辦。另外，旅館房間為何隔間、業者是否知情，警方還在追查中。

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(中時)