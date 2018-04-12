衛生所保險套太厚 陳瑩：有人抱怨用起來沒FU

2018年04月12日 13:04 中時 倪浩倫

行政院今提案，擬開放愛滋感染者間，可以互相器官捐贈。綠委陳瑩今在立院質詢時表示，要防範愛滋病，保險套普及、正確使用是關鍵因素，但衛生所保險套雖便宜，但有人跟她反應因為太厚「用起來沒Fu沒感覺」，影響持續使用意願；她甚至還逼問衛福部長陳時中「第一次」的歲數，被陳笑著以「個人隱私」躲開。

立法院衛環委員會今審查《人類免疫缺乏病毒傳染防治及感染者權益保障條例》，讓愛滋感染者在事前簽署同意書的情況下，可接受其他感染者的器官移植。衛福部長陳時中表示，該修法精神是為了降低感染者的器官等待壓力，強調絕對不會擴大感染。

綠委陳瑩質詢時表示，防範愛滋的關鍵因素，就是保險套普及，以及正確使用保險套，就她了解，現保險套包括衛生所販售、一打約25元的平價保險套，以及一個數十元的進口保險套，只是不同於後者，前者販賣的地點少，以北市為例，一個行政區僅有3家公家保險套市售站。

陳瑩進一步說，衛生所販售的平價保險套，雖然便宜，但有人跟她反映，認為平價保險套太厚，用起來沒Fu、沒感覺，就算便宜，仍會影響未來持續使用的意願，也可能因此降低保險套的普及；她建議衛福部，結合民間創意、廠商，推動「國套國造創意設計大賽」，並從中進行愛滋防治的宣導，達到防範愛滋的目的。

質詢過程還出現插曲，陳瑩突然逼問衛福部長陳時中「第一次使用保險套」的時間點，陳時中則尷尬的說「說得太早也不對，說得太晚，也怕被說不成熟」，最後以「個人隱私」為由把話題帶開。

衛福部疾管署署長周志浩說，除了正確使用保險套，「不共用針具」也是防範愛滋的關鍵因素；他強調，使用保險套時，務必要遵循盒內的操作手則，並且全程使用。

(中時)