跨海來台求醫重生 緬甸燒傷女童明返國

2018年04月12日 12:45 中時 魏怡嘉

緬甸2歲燒傷病童譚小妹妹，因雙腳燒傷嚴重發紅且變形，連站立都相當困難，基隆長庚腫瘤科醫師張悅詩醫師至緬甸義診時，女童走過好幾個村落來就診，由於當時藥物有限，僅能開立抗生素及消炎軟膏。張醫師返國後積極與整形外科聯繫，在慈善團體的協助下，譚小妹妹由母親陪同來台，並於上個月在林口長庚醫院進行鬆疤及植皮手術，手術順利成功，母女倆將於明天返回緬甸，重新快樂生活。

張悅詩醫師表示，當時看到譚小妹的雙腿，感到非常震驚，女童的雙腳不僅嚴重發紅、脫皮且變形，連要站立都相當困難，可以明顯感受到孩子的疼痛與不適。透過翻譯人員才得知，女童在父母工作場所遭熱灰燼燒傷，家庭經濟狀況困難，在當地無法做進一步治療，當女童母親聽說有台灣醫師至緬甸義診，就趕緊帶著女童走過好幾個村落來就診。

張悅詩說，由於當時藥物有限，只能先抗生素及消炎軟膏給女童，但對其嚴重變形的雙腿卻無能為力，返國後，她積極與整形外科聯繫，讓病童能夠來到台灣接受最好的燒傷治療。

今年2月21日，譚小妹及母親在台灣基督教國際全人關懷使命協會楊斯鈞牧師及曹仲植基金會曹國賢董事長的陪同至林口長庚醫院就醫。林口長庚醫院整形外科主治醫師莊秀樹表示，經評估病童的右腳及踝關節雖，因燙傷有嚴重背曲攣縮變形，所幸骨頭及關節尚未變為不可回復的變形，於是於於3月1日安排鬆疤及植皮手術，手術非常順利成功，女童的腳背及趾頭及趾間，已恢復原來的正常位置及功能。

雖有醫護團隊全力的治療與照護，但因手術工程浩大，無疑對於女童及母親皆是生理與心理上的考驗。歷經近6小時的手術，雖然手術順利成功，但病童術後多天的疼痛哭吼，卻讓母親雀躍的心情並未持續太久，甚至懷疑自己遠渡重洋來台治療的決定是否正確。

所幸有協會與基金會特別安排翻譯志工在旁全程陪伴病童及母親，予以情緒安撫及生活與飲食照顧，才讓母親的情緒慢慢穩定下來，而護理人員更在治療前亦透過讓病童繪畫，來減輕女童與其母親的焦慮感，進而增進彼此的信任感，讓整個治療得以順利完成，明天就要離台，女童母親對台灣有著無盡的感謝。

(中時)