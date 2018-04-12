為護孫持槍進校園當保鑣？ 男擁改造槍枝遭逮

鄭男仇家多擁槍自重，為貼身保護孫女持槍進校園。(郭韋綺翻攝)

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鄭男仇家多擁槍自重，為貼身保護孫女持槍進校園。(郭韋綺翻攝)

校園安全亮紅燈?!高雄市路竹區某國小11日早上報案稱，有人持槍枝到學校，立即通報警網，警方追查發現是52歲鄭姓男子到校找孫女，被同校小朋友看見他手握槍枝，循線到鄭男家起獲1把BB槍、2把改造手槍及子彈30發；對於槍枝來源，鄭男竟稱從蝦皮拍賣購得，警方懷疑他精神狀態不穩，全案訊後依違反槍砲彈藥刀械管制條例移送橋頭地檢署偵辦。

湖內分局一甲派出所11日下午許接獲某國小主任報案，稱於早上7時許，有人持槍進入校園，坐在學校川堂走廊不走，一甲所長賴价賢接獲電話立即趕赴該國小了解案情，並調閱校園內監視器，經調閱監視器影像發現有名男子騎乘一輛重機車，把疑似將手槍從機車腳踏板拿起後，插於右後口袋內，以車追人，查出該車為52歲鄭姓車主所有，有毒品、恐嚇前科，家住路竹區竹園里，涉嫌重大。

下午4時許，警方啟動警網前往逮人，面對盤查，生性狡猾的鄭男裝瘋賣傻避重就輕，隨後在2樓房間查獲1把BB槍及改造子彈15發，另在騎樓鞋櫃上再查獲2把改造手槍，恐怖的是，2把手槍均已上膛，1把裝有子彈7發、另一把裝有子彈8發，共計查獲1把BB槍、2把改造手槍、子彈30發。

由於鄭嫌堅稱所攜帶到學校的手槍為BB彈玩具槍，但對於為何帶槍至校園內動機及槍枝來源，卻始終交代不清，語帶保留。但據警方初步了解，鄭男行走江湖與不少人結怨，因此仇家不少，當天是為了保護孫女，怕孫女人身安全受影響，才持槍到學校護孫。

(中時)

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